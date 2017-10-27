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Su Yalıtımı Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Hürriyet Haber
27.10.2017 - 10:44 | Son Güncelleme:

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirlendi.

Yönetmelik, yeni yapılacak binaların toprakla temas eden temel, döşeme ve Bodrum duvarlarında, çatılarında, balkon ve ıslak
hacimlerinde yapılacak su yalıtımının esaslarını kapsıyor. Mevcut binalarda su yalıtımı gerektiren tadilat yapılması veya su
etkisine karşı yalıtım ve/veya drenaj önlemi alınması hâlinde bu Yönetmelikteki esaslara uyulacak.

Özel olarak su tutucu nitelikte yapılan ve bu Yönetmelikteki koşullardan daha başka teknik gereklere göre tasarlanması gereken su deposu, yakıt deposu, su sarnıcı, müstakil olarak yapılan açık veya kapalı havuz gibi yapılar ile tamamen su içerisinde kalacak şekilde inşa edilen yapılar ve arazi drenajı kapsam dışında olacak.

Ancak, konut binalarının içerisinde veya ona bitişik olarak sadece konutun ihtiyacı için inşa edilecek su deposu ve havuz gibi yapılar bu Yönetmeliğin kapsamında yer alacak.

Etiketler: Binalarda Su Yalıtımı yönetmeliği , su yalıtımı
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