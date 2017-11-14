Su ve enerjiden yılda 33.2 milyon TL tasarruf

İYH, konferansta çevreci teknolojilerini anlatırken bunlar sayesinde yılda 19 bin hanenin elektrik ve 5 bin 500 hanenin su tüketimine denk tasarruf yapılacağını açıkladı. Bu tasarrufların yıllık 33.2 milyon TL’yi bulması öngörülüyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Yeşil Bina Sertifikası LEED Gümüş seviyesine uygun tasarlanan havalimanında, tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacak. Havalimanının en çok enerji tüketen binası terminalin yanı sıra diğer yapılar da standartlara uygun tasarlandı” dedi.