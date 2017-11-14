Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Su ve enerjiden yılda 33.2 milyon TL tasarruf

Su ve enerjiden yılda 33.2 milyon TL tasarruf

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 01:13 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Yeni Havalimanı (İYH), iklim değişikliğinde dünyanın en önemli etkinliği olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın 23’üncüsünde (COP23) yer aldı.

İYH, konferansta çevreci teknolojilerini anlatırken bunlar sayesinde yılda 19 bin hanenin elektrik ve 5 bin 500 hanenin su tüketimine denk tasarruf yapılacağını açıkladı. Bu tasarrufların yıllık 33.2 milyon TL’yi bulması öngörülüyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Yeşil Bina Sertifikası LEED Gümüş seviyesine uygun tasarlanan havalimanında, tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacak. Havalimanının en çok enerji tüketen binası terminalin yanı sıra diğer yapılar da standartlara uygun tasarlandı” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri