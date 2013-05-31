Su Var, Ã–dÃ¼le Doymayan Su Var

Saka Su, 3 YÄ±l Ãœst Ãœste Superior Taste Award Kazanarak Crystal Awardâ€™un Sahibi Oldu!

Saka DoÄŸal Mineralli Su Ã¶dÃ¼le doymuyor! TÃ¼rkiyeâ€™nin saÄŸlÄ±k kaynaÄŸÄ± Saka, UluslararasÄ± Kalite ve Lezzet EnstitÃ¼sÃ¼ (iTQi*) tarafÄ±ndan verilen en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l olan 3 YÄ±ldÄ±z Superior Taste Awardâ€™u Ã¼st Ã¼ste 3. Kez kazanarak Crystal Award sahibi oldu.Â



DoÄŸal Mineralli Saka, 2011 ve 2012 yÄ±llarÄ±nda Ã¼retim koÅŸullarÄ±, tadÄ± ve ambalajÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan 120 kiÅŸilik ÅŸef ve 12 kiÅŸilik iÃ§ecek uzman grubunun kÃ¶r test incelemesinden geÃ§erek, iÃ§ecek kategorisinde 3 YÄ±ldÄ±z Superior Taste Awardâ€™u alan ilk TÃ¼rk firmasÄ± olmuÅŸtu. â€˜iTQiâ€™Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼ne Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Saka bu baÅŸarÄ±sÄ±yla, 30 MayÄ±s 2013 tarihinde BrÃ¼kselâ€™de yapÄ±lan Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni ile Crystal Award almaya hak kazandÄ±.