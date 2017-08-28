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    Su seviyesi azaldı binlerce balık kıyıya vurdu

    AA
    28 Ağustos 2017 - 15:11Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 15:11

    Sivas'ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı Gümüştepe Köyü'nde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Yapıaltın Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla balık ölümleri yaşandı.

    Havzasında yaklaşık 14 milyon metreküp su bulunduran barajda, sıcak hava nedeniyle su seviyesi düştü.
    Su seviyesinin azlığı nedeniyle sulama yapılamayan barajda, balık ölümleri baş gösterdi. Baraj gölünde telef olan binlerce balık, kıyıya vurdu.

    Su seviyesi azaldı binlerce balık kıyıya vurduŞarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, balık ölümleriyle ilgili yapılan ihbarları değerlendirdiklerini söyledi.
    Barajda incelemelerde bulunduklarını dile getiren Pektaş, "Mevsimsel anlamda su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Su seviyesinin yükseltilmesi noktasında çalışmalar başladı. Kanak Barajı'ndan buraya su takviyesi yapılacak." dedi.

    Su seviyesi azaldı binlerce balık kıyıya vurdu
    Pektaş, vatandaşlardan da bu noktada kendilerine yardımcı olmalarını isteyerek, şunları kaydetti:
    "Sulama sezonu başladığında su seviyesi kritik aşamadaydı ve çiftçilerimizin mağdur olmaması adına sulamayla ilgili bugüne kadar gerekli müsaadeler verildi ama bundan sonraki süreçte en azından mevcut su seviyesi kurtarılabilir noktaya gelene kadar sulama noktasında bir tedbir uygulanacak. Bu noktada çiftçi kardeşlerimizin endişeye kapılmasına gerek yok, zira sulamadan dolayı herhangi bir zarar yaşandığında bununla ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze müracaat yapabilirler. Teknik ekiplerimizin incelemesinin ardından sulama yapamamaktan kaynaklı bir zarar söz konusu olursa zarar devletimiz tarafından ayrıca karşılanacaktır."

    Su seviyesi azaldı binlerce balık kıyıya vurduÇiftçilik yapan Adem Özkara da bugüne kadar böyle bir sıkıntının yaşanmadığını belirterek, balık ölümlerine üzüldüklerini ifade etti.
    Köy sakinlerinden Hakan Ünlü ise balıkları yaşatabilmek için yakalayarak başka baraja götüreceklerini söyledi.
    Su seviyesi azaldı binlerce balık kıyıya vurdu

     

    Etiketler: balık ölümleri , Sivas , Şarkışla , Yapıaltın Barajı , Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş
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