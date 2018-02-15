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    Su seviyesi 37 metre düştü! Herkes oraya koştu

    Nusret DURUR/DHA
    15.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı’nda su seviyesi, azalan yağışlar nedeniyle 37 metre çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Narlı köyü, 5 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor.

    ÇORUH Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın  6’ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle yaklaşık 37 metre çekildi. 5 yıl önce sualtında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı. Cami, okul ve evlerin 5 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Karayolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak eski köye baktı.

    Su seviyesi 37 metre düştü Herkes oraya koştu


    Doğup büyüdükleri köylerini 5 yıl sonra yeniden görenler, duygulandıklarını belirterek eski günleri yâd ettiklerini söyledi.

    24 YILDA TAMAMLANDI

    Deriner Barajı ile Hidroelektrik Santralı'nın (HES) temeli, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. Mescit Dağları’nda doğup, Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum’dan Karadeniz’e dökülen, 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerinde bulunuyor. Artvin’in Sümbüllü köyünde, 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı ’Discovery Channel’ tarafından’mühendislik harikası’ olarak değerlendirildi.

     

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    Etiketler: Artvin , Köy , baraj , son dakika
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