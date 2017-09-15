Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Su Kyi'ye Nobel'li kadınlardan 'Arakan' çağrısı

    Su Kyi'ye Nobel'li kadınlardan 'Arakan' çağrısı

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 00:44 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 00:44

    Nobel Barış ödüllü beş kadın, kendisi de aynı ödülün sahibi olan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Kyi’ye Arakanlı Müslümanların yapılan zulme ses çıkarması için çağrıda bulundu.

    Kuzey İrlandalı Mairead Corrigan, Amerikalı Jody Williams, İranlı Şirin Ebadi, Liberyalı Leymah Gbowee ve Yemenli Tevekkül Karman’ın imzaladığı mektupta “Sesleri çıkmayan Arakanlı Müslümanların savunulması için sen sesini yükseltene kadar kaç Arakanlı Müslüman’ın ölmesi gerekecek, kaç Arakanlı Müslüman kadına tecavüz edilecek, halkın ne kadarı yok edilecek? Sessizliğin, ülken için bize yıllardır bahsettiğin ve hepimizin de seni desteklediği ‘demokrasi’ anlayışına uymuyor” ifadelerine yer verildi.

    Mektupta, “Kız kardeşlerin ve Nobel ödüllü yoldaşların olarak, seni gittikçe yayılan kriz için ciddi bir duruş takınmaya çağırıyoruz” denildi. Daha önce de Pakistanlı Nobel sahibi Malala Yusufzay, Suu Kyi’nin sessizliğini eleştirmişti.

    Etiketler: Arakan , Myanmar , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri