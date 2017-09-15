Su Kyi'ye Nobel'li kadınlardan 'Arakan' çağrısı

Kuzey İrlandalı Mairead Corrigan, Amerikalı Jody Williams, İranlı Şirin Ebadi, Liberyalı Leymah Gbowee ve Yemenli Tevekkül Karman’ın imzaladığı mektupta “Sesleri çıkmayan Arakanlı Müslümanların savunulması için sen sesini yükseltene kadar kaç Arakanlı Müslüman’ın ölmesi gerekecek, kaç Arakanlı Müslüman kadına tecavüz edilecek, halkın ne kadarı yok edilecek? Sessizliğin, ülken için bize yıllardır bahsettiğin ve hepimizin de seni desteklediği ‘demokrasi’ anlayışına uymuyor” ifadelerine yer verildi.



Mektupta, “Kız kardeşlerin ve Nobel ödüllü yoldaşların olarak, seni gittikçe yayılan kriz için ciddi bir duruş takınmaya çağırıyoruz” denildi. Daha önce de Pakistanlı Nobel sahibi Malala Yusufzay, Suu Kyi’nin sessizliğini eleştirmişti.