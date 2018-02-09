Su kuyusu için sondaj vurdurdu bir anda alevler yükseldi

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde su aramak için kazılan kuyudan doğalgaz fışkırdı. Ulukışla’nın Alpagut Mahallesi’nde Mehmet Can isimli vatandaş bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başladı. Bu olay üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, saatlerdir devam eden yangın için Konya Maden Teknik Arama (MTA) şubesinden ekiplerin geleceği ve inceleme yapacağı bildirildi. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR