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Su kuyusu için sondaj vurdurdu bir anda alevler yükseldi
NİĞDE (İHA)
09.02.2018 - 18:25 | Son Güncelleme:
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde su aramak için kazılan kuyudan doğalgaz fışkırdı. Ulukışla’nın Alpagut Mahallesi’nde Mehmet Can isimli vatandaş bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başladı. Bu olay üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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