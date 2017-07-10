Su kesintisi olan İstanbul ilçeleri… Sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi yaşanan ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyore. İSKİ, arıza çalışmaları nedeniyle İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Resmi sayfası üzerinden bilgilendirmede bulunan İSKİ, suların kesileceği saati ve çalışmaların bitiş tarihini de açıkladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İlçe: Bağcılar (Mahmutbey Mah.)

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 09:38

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz (Çiğdem Mah.)

Açıklama: Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt (Orhangazi Mah.)

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 08:32

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt (Güzelyurt Mah)

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 09:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüp (Rami Yeni Mah)

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 08:48

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy (Feneryolu Mah)

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla (Orta Mah, Tepeören Mah, Orhanlı Mah,Akfırat Mah, Anadolu Mah)

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 08:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye (İstiklal Mah, Namık Kemal Mah)

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.7.2017 - 09:55

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir