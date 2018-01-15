Su dolu çukurda can veren kardeşlerle ilgili son gelişme

Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu Karabağlar’ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti.

Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.