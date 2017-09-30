Şu anda Antalya'ya tatile gitmek için 50 güzel neden

Şimdi tam zamanı! (Doğa / Yücel Sönmez)

◊ BELEK’TE SULTAN KELEBEKLERİ: Yolunuz Belek civarına düşerse gözlerinizi dört açın. Sultan kelebekleri Afrika’ya doğru kanat çırpmaya başlamadan önce burada toplanıyor. Biraz güç topladıktan sonra yola koyulacaklar. Ekim ayı boyunca bu en renkli göçe tanıklık edebilirsiniz.

◊ OLİMPOS SAFRANLARI: Türkiye’de birbirinden güzel ve etkileyici üç Olimpos dağı bulunuyor. Eğer Antalya’daki Olimpos civarındaysanız yeryüzünde sadece orada görebileceğiniz, Olimpos Safranı’nın (Crocus wattiorum) açtığı günlerdeyiz.

◊ TOROSLAR’DA FUNDALAR: Antalya’da pürenler, yani fundalar açtı. Bu görüntüyü dünyada görebileceğiniz çok az yer olduğunu unutmayın ve en yakındaki kızılçam ormanına ya da makiliğe doğru bir yürüyüş yapın.



‘Sultan Kelebekleri’ni görmek istiyorsanız, göçe başlamadan önce acele etmeniz lazım.

Tatmadan dönmeyin (Gurme / Mehmet Yaşin)

◊ 7 MEHMET: Hiç kuşkusuz Türkiye’nin en iyi restoranları arasında. Tahinle yapılan hibeş nefis. İç pilavlı kuzu tandır inanılmaz.

◊ BÖREKÇİ TEVFİK: Bilen bilir... Börek denince benim için akan sular duruyor. Tevfik sadece Antalya’da değil, bütün Türkiye’deki favorilerimden. Üçü de harika: Kıymalı, peynirli ve sade.

◊ HAKKI BABA DÖNER: Asırlık lezzet! Hakkı Baba’nın dönerciliği 1924’e dayanıyor. Etin işlenmesi, soslanması, şişe geçirilmesi, döne döne kızarması bu deneyimin eseri. Sinan Mahallesi’ndeki kendisi küçük, lezzeti büyük dükkânı kime sorsanız tarif eder.

Ekimde siz neredesiniz?

Ezhel yarın Tudors Arena’da; Anadolu Ateşi 3 Ekim’de, Aspendos Arena’da; Pinokyo Tiyatrosu 6 Ekim’de, Muratpaşa Kültür Salonu’nda; Funda Arar 6 Ekim’de Jolly Joker Antalya’da; Sertab’ın Oda Müziği 7 Ekim’de, Konyaaltı Açıkhava’da; Sibel Can 13 Ekim’de, Konyaaltı Açıkhava’da; Berkay 13 Ekim’de, Jolly Joker Antalya’da; Erol Evgin 14 Ekim’de Alanya Açıkhava’da; Duman 21 Ekim’de, Konyaaltı Açıkhava’da; Fatih Ürek 28 Ekim’de, Jolly Joker Antalya’da...

140 TL - 14 Ekim Cumartesi Akra Otel’de yapılacak Uluslararası Meze Festivali’ne giriş ücreti...



Side Sualtı Müzesi

Suda, karada ya da bir kanyonda ikisinin arasında (Adrenalin / Serkan Ocak)

◊ KAŞ’TA DENİZALTI: Antalya sadece suyun üzerindeki güzellikleriyle değil suyun altındaki zenginliğiyle de ayrıcalıklı. Bunun için Kaş’a, Side’ye gidip suyun altına kısa bir göz atmanız yeterli. Nefesiniz kesilecek!

◊ LİKYA YOLU’NDA YÜRÜYÜŞ: Aşırı sıcaklar geçti; yürümek için en güzel günler... Dünyanın en ayrıcalıklı, en güzel ve en uzun yürüyüş hatlarından Likya Yolu’nun önemli bölümü Antalya’da. Hepsini arşınlamanız gerekmez, kendinize günübirlik bir rota da seçebilirsiniz.

◊ SAKLIKENT’TE TIRMANIŞ: Karaçay Nehri’nin aktığı Saklıkent Kanyonu’nda dilediğiniz zorluğa göre trekking mümkün. İlk etapları oldukça basit. Ama ilerledikçe hem suyun yüksekliği artıyor hem de kayalara tırmanış yapmak zorunda kalıyorsunuz.



Kaputaş Plajı

Tarih, deniz, huzur... (Keşif / Saffet Emre Tonguç)

◊ PERGE’DE TARİH: Antik kentleri gezmenin en güzel ve konforlu zamanı ve Antalya bu konuda yeryüzünün en şanslı kentlerinden biri. Termessos, İdebossos, Perge ve Aspendos antik şehirlerini keşfedin.

◊ KAPUTAŞ’TA DENİZ: Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en özel ve güzel plajları arasında. Kendinizi turkuvaz sularına bırakın; derdi, tasayı, kaygıyı denize bırakıp gelin.

◊ KAYA PALAZZO’DA HUZUR: Turizmin başkentinde birbirinden güzel oteller var. Ama benim için listenin başında Belek’teki Kaya Palazzo Golf Resort geliyor. Çam ormanı içinde huzurlu günler için 650 oda ve 13 villa var.

Hava da deniz de tam lokum! (Meteorolojik Mevsim Normalleri / Bünyamin Sürmeli)

◊ BUGÜN

Hava: 26 derece / Deniz: 28.5 derece

◊ 10 EKİM

Hava: 27 derece / Deniz: 27 derece

◊ 20 EKİM

Hava: 25 derece / Deniz: 25.5 derece

◊ 30 EKİM

Hava: 23 derece / Deniz: 24.5 derece

NOKTA ATIŞI

BİR PARK...

Manavgat Yolu üzerindeki Hip-Notics Cable Park... Onlar sizi kabloyla çekiyor, siz kayıyorsunuz. Yaz-kış açık.

BİR ETKİNLİK...

The Land of Legends dünyaca ünlü şovları ağırlamaya devam ediyor. 3-5-6-10-13 Ekim’de Adrenalina Sirki var...

BİR TREND...

Suda oyun parkı. Yani bildiğimiz oyun parkının denizde kurulmuş olanı. Mai Tai Beach’te çocuklar kadar büyükler de eğleniyor.

BİR KULÜP...

Kemer’deki yılların Inferno’su. Rusya’da da şubesi var. Hakeza komşusu Aura: O da Belek’te de şube açtı.

Bak burası da küçük kardeşi (Alanya'nın en iyi 10'u)

◊ Şık bir beach club ve butik otel: En Vie...

◊ Sahilde rakı-balık keyfi için: Löküs Balıkçısı...

◊ En güzel manzara: Kızılkule’nin dibindeki Rıhtım Restoran...

◊ Sabaha kadar eğlence adresi: Club Summer Garden...

◊ Canlı müzik dinlemeye: Harry’s Bar...

◊ Otantik manzarada öğle yemeği: Zencefil Kafe...

◊ Kaliteli servisle şımarın: Hotel Rubi Platinium...

◊ Spor yok mu: 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu...

◊ Yeni ne var: Alanya Kalesi’ne yapılan teleferik...

◊ Ne kaçırdım: 21-24 Eylül’deki caz festivalini...

2 KASIM - Carya Golf Club’da üç gün sürecek Turkish Airlines Open Tenis Turnuvası’nın başlangıç tarihi...