Su altı dünyası festivalde buluşacak

Marmara Denizinde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek için 28 yıl önce balıkadamlar tarafından deniz dibinde bulunan atıkların toplanmasıyla başlayıp, sonrasında kirliliğe dikkat çeken fotoğraf ve videoların yer aldığı bir yarışmaya dönüşen bu çevre hareketi, 17 yıldır dünyanın en önemli su altı görüntüleme uzmanlarının takip ettiği bir festivale dönüştü.

24 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında 17.’si yapılacak Uluslararası Marmara Su altı Görüntüleme Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından çok sayıda su altına ve sanata gönül veren yarışmacı katılıyor. Yarışmacılar, dünya denizlerinde önceden çekmiş oldukları fotoğraflarını seçici kurula göndererek yarışacaklar.

Diğer taraftan 24. Marmara Su altı Fotoğraf ve Video Yarışması, çevre kirliliğine ve çevreye olan farkındalığı artırmak ve dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılıyor. Türkiye Su altı Sporları Federasyonuyla akredite olan yarışmamız 26 Ağustos 2017 tarihinde Marmara Denizi Prens Adalarında yapılacak olup, yarışmaya 20’den fazla yarışmacı katılacaktır. Festivalimiz Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Caddebostan Sahil Tesislerinde ve Caddebostan Sahili Etkinlik Alanında (Caddebostan Migros yanı) gerçekleşecektir.

Festivalin basın toplantısı Caddebostan Türk Balıkadamlar Kulübü’nün Cemil Topuzlu Caddesi’ndeki Sahil Tesislerinde (Caddebostan Migros yanı) 21 Ağustos 2017 tarihinde saat 11:00’de başlayacak olup, toplantı sonrasında öğle yemeği yenecektir.

Basın toplantısına su altında en uzun süre kalma rekorundan en uzun mesafe yüzme rekoruna, en kısa mesafeden paraşüt atlayışından 24 saatte dünyada en fazla judo fırlatışı yapmaya kadar pek çok Guiness Dünya Rekorunun sahibi olan efsanevi isim NAMIK EKİN de katılacaktır.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü (TBK), su altının yanı sıra, su üstü sportif etkinliklere de yer vermekte ve çeşitli dallarda dünya sıralamalarında önemli derecelere giren sporcular yetiştirmektedir. Ayrıca, denizlerimizde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara da kamu ve sivil kuruluşlara da gerek malzeme, gerekse donanımlı dalıcılar olarak her türlü katkıyı sağlamaktadır.

Festival içeriğinde fotoğraf sergileri, film gösterimleri, seminer, söyleşi vb. sanatsal ve bilimsel birçok etkinlik yer alacaktır.

Marmara, tüm kıyılarıyla aynı ülkeye ait dünyadaki tek denizdir. Dolayısıyla bu denizi potansiyel olumsuzluklara ve kirlenmeye karşı koruma sorumluluğu da tek bir ülkeye yani Türkiye’ye düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren TBK ve Festival Düzenleme Komitesi, Marmara Denizi’ni doğanın sonsuz cömertliği ve güzelliğinin bir yansıması olarak görmektedir. Bu değeri korumak için önlem alma, projeler geliştirme ve toplumumuzu eğitme gibi önemli sorumlulukların farkında olarak çalışmalarına devam etmektedir.

1954 yılında kurulan Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği, sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da ilk su altı spor kulüpleri arasındadır. 1967 yılından bu yana Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsündedir.