Stüdyodaki herkes ağladı

DOĞURURKEN ÖLDÜ, EVLATLIK VERİLDİ



Niyazi Kaya'nın eşi Emine Kaya, evlatlık verilen Şerife Kaya'nın acı dolu hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Halil İbrahim ve Ümmü Kaya'nın ilk çocuğu Niyazi dünyaya gelince doktorlar Ümmü Kaya'yı 'Sakın bir daha doğum yapma, ölürsün' diye uyarmış. Buna rağmen Ümmü Kaya ikinci çocuğuna hamile kalmış. Ümmü Kaya, hamileliğinin son haftalarında 'Kızım olursa adı Şerife olsun, oğlum Niyazi'ye baksın. Ben erken giderim, o kollasın ağabeyini' demiş ve kızı Şerife'yi doğurduktan iki gün sonra vefat etmiş."









KARDEŞİ İÇİN ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI



Ümmü Hanım’ın vefatı sonrası, Halil İbrahim Kaya’nın babası ve amcaları, Şerife’yi evlatlık vermeye karar verdi. Şerife 40 günlükken, 'Yüzü Yaralı Mehmet' olarak bilinen Mehmet beye evlatlık verildi.

Kız kardeşi evlatlık verildiğinde 3 yaşında olan Niyazi büyüdüğünde kız kardeşini sormaya başladı ve rüyalarına bile giren kardeşini bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadı.







SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Programda anlatılan hikayelerden yola çıkarak, Şerife Kaya'nın 29 yıl önce evlatlık verildiği 'Yüzü Yaralı Mehmet' bulundu. Canlı yayına katılan Mehmet adlı kişi 'Şerife'yi yıllar önce ben evlatlık aldım, büyüttüm ve evlendirdim' dedi. 29 yıl sonra gelen bu haberle Niyazi ve ailesi sevinç gözyaşlarına boğuldu.



SUNUCU İNCİ ERTUĞRUL DA AĞLADI

Kız kardeşinin çerçeveli fotoğrafını bir an olsun bırakmayan Niyazi Kaya dakikalarca ağladı. 4 aylık evli olan Niyazi Kaya ve Emine Kaya, programın sunucusu İnci Ertuğrul'a sürpriz yaparak 'Kızımız olacak, adını “Ümmü İnci” koyacağız' dedi.

Kayıp kardeşin bulunmasının ardından bu kez İnci Ertuğrul doğacak bebeğin isim annesi olacağı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı.

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