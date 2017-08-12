Stüdyo Cep'te

MÜZİK, her zaman herkese hitap eden bir zevk. Özellikle kulaklıkların icadıyla sevdiğimiz, dinlediğimiz müziği yanımızda taşımaya başlamamızla bu zevkin dozu da arttı. Önce taşınabilir kaset ve CD, daha sonra MP3 çalarlar, evde, işte ve sporda müziği yanımızda taşıyabilmemizi sağladı. Son yıllarda hayatımıza giren Apple Müzik, Turkcell fizy veya Spotify gibi online müzik platformları sayesinde ise müzikten ayrılamaz hale geldik. Ancak müzik dinlemek, her ne kadar gündelik hayatta sıradan bir aktivitemiz haline dönüşse de bu işe daha profesyonel bakanlar da var. Müzik meraklılarının son yıllarda peşine düştüğü yeniliğin adı taşınabilir yüksek çözünürlüklü (Hi-Fi-High Fidelity) müzik çalarlar. Bu teknoloji, müzik meraklılarının cebinde stüdyo kalitesinde müziği taşımasını sağlıyor.

FARKLI FORMATLARI VAR

İşin biraz daha teknik detaylarına göz atalım. Yüksek çözünürlüklü taşınabilir çalarların en büyük özelliği tıpkı şarkı kayıtlarındaki gibi yüksek frekansta ses vermesi. Örnek vermek gerekirse bir mp3 veya CD kaydı ‘16 bit/44.1kHz’ olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek çözünürlüklü kaydı ise 16 bit/44.1kHz’den daha yüksek oluyor. Örneğin, bir kaydın yüksek çözünürlüklü olabilmesi için 24bit/96kHz, 24bit/192kHz veya 32bit/384kHz frekansları gerekiyor. Buna ek olarak yüksek ses kalitesine sahip olan farklı formatlar da mevcut. Sıkıştırma teknikler göre değerlendirilen bu formatların en popülerleri DSD (Direkt dijital aktarım) ve kayıpsız ses kalitesi (FLAC). Bu ürünleri alırken ise özellikle formata dikkat etmek gerekiyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ŞARKILAR NASIL BULUNUYOR

YÜKSEK çözünürlüklü müzik dinleyebilmek için bu şarkılara sahip olmanız gerekiyor. Bu müziklere şu anda yaygın olarak kullanılan online müzik platformlarından ulaşabilmek mümkün değil. Çünkü yüksek çözünürlüklü bir müzik parçası, düşük çözünürlüklülere göre hemen hemen 10 kat daha yüksek boyuta sahip. Yüksek çözünürlüklü müziklere ulaşabilmek için kullanılan özel platformlar var. Bu platformlar üzerinden ücretli olarak yüksek çözünürlüklü şarkılara ulaşılabiliyor.

ASTELL & KERN AK 300





Taşınabilir yüksek çözünürlüklü müzik konusunda iddialı markalar arasında yer alan model, micro USB bağlantısına, dahili 64 GB hafızaya ve harici olarak 128 GB desteğe sahip. 480X800 çözünürlüklü dokunmatik ekranla sunulan Astell & Kern’in modeli, bluetooth 4.0’sına sahipken ağırlığı ise 205 gram.

3 bin 500 TL

PİONEER XDP-100R-S





98 gram ağırlığa sahip olan Pioneer XDP-100, Android Lolipop işletim sistemi kullanıyor. Wi-Fi bağlantısı sayesinde internete bağlanabilen model, 32 gb’lık dahili hafızayla geliyor. Üzerinde 2 adet mikro SD kart yuvası bulunan cihazın kapasitesini 400 GB’ın üzerine çıkarabilmek mümkün. Modelin şarj ömrü ise 16 saate kadar çıkabiliyor.

4 bin 500 TL

COLORFLY C4





İddialı modellerin başında olan bu model, aynı anda iki kulaklığı besleyebilen iki bağımsız 6.3mm ve 3.5mm mini stereo çıkışa sahip. 32 GB dahili kapasite ve micro SD kartlar ile yükseltilebilen sınırsız hafıza desteğine sahip olan bu modelde 3 inçlik bir LCD ekran bulunuyor. Modelin ağırlığı ise 359 gram.

3 bin 200 TL

HİFİMAN HM901S





ABD merkezli üreticinin geliştirdiği yeni taşınabilir müzik çalar, aldığı ödüllerle adından söz ettiren bir model. Özel olarak geliştirilen bir amfi kartına sahip olan cihazın üzerinde 3.5 mm’lik kulaklık çıkışını bulunduruyor. Modelin şarj ömrü 9 saat olarak belirtiliyor.

5 bin 300 TL