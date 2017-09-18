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    STS Tıp sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 14:59 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 14:59

    STS (Seviye Tespit) Tıp sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan STS Tıp sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu. Peki STS Tıp sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen STS Tıp Doktorluğu sınavı 27 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler, STS Tıp sonuçlarına odaklandı.

    YÖK tarafından uygulanacak sınavların sonuçları (sınav tarihinden en geç tahmini 1 ay sonra) Yükseköğretim Kurulunun İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar sonuçlarını, YÖK’ün www.yok.gov.tr İnternet adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuçlarına itiraz Yükseköğretim Kurulunun İnternet sayfasında yayınlandığı tarihte başlayacak. Peki STS Tıp sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2017 STS TIP (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı) sonuçları 20 Eylül 2017 tarihinde açıklanacak.

    DEĞERLENDİRME

    Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin tüm hesaplama ve değerlendirme işlemleri sınavı yapmakla görevlendirilen Üniversiteler tarafından yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulunun yapacağı sınavların değerlendirme işlemlerinde adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının ¼'ü çıkarılmak suretiyle testten aldığı ham puanlar bulunacaktır. Sınavdan sonra yapılan değerlendirme ve analizlerde veya itiraz sonucu incelenen bir alan testin de hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili soru iptal edilerek kalan soru sayısı üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

     

    Etiketler: STS Tıp sonuçları , STS , STS sonuçları
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