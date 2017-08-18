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    STS (Seviye Tespit Sınavı) başvuruları ne zaman? STS ne zaman?

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 15:16Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 15:16

    STS (Seviye Tespit Sınavı) başvuruları başladı. Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için Eylül'de yapılacak STS başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Seviye Tespit Sınavı başvuruları ne zaman? Sınav eylülün kaçında yapılacak? İşte detaylar!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen STS (Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili detaylar ortaya çıktı Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için Eylül'de yapılacak Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) başvuru tarih aralıkları kurulun resmi sayfası üzerinden duyuruldu. 30 Eylül'de yapılacak STS'nin başvuru süreci hakkında bilgi verildi. Buna göre, STS'ye başvurular, 17-22 Ağustos 2017'de "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr/" adresinden online olarak yapılabilecek.

    STS'nin sınav giriş ücreti 200 lira olarak belirlendi. Ücret, Halk Bankası Merkez Şubesi TR09 0001 2009 1940 0006 0000 74 no'lu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

    Müracaatların YÖK tarafından değerlendirilmesinin ardından STS'ye girecek adayların listesi, www.ybu.edu.tr sitesinden ilan edilecek.
    Sınav, 30 Eylül 2017'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi, 15 Temmuz Şehitleri Binası'nda yapılacak.

     

     

    Etiketler: sts , sts başvuru , Seviye Tespit Sınavı
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