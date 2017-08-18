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    STS başvuruları başladı

    AA
    18 Ağustos 2017 - 09:40Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:40

    Yurtdışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için Eylül'de yapılacak STS’ye başvurular, 22 Ağustos'a kadar devam edecek.

    Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Eylül'de yapılacak Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) başvuruları başladı. STS'ye başvurular, 17-22 Ağustos’da http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr/ adresinden online olarak yapılabilecek.

    STS’NİN ÜCRETİ 200 TL
    STS'nin sınav giriş ücreti 200 lira olarak belirlendi. Ücret, Halk Bankası Merkez Şubesi TR09 0001 2009 1940 0006 0000 74 no'lu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

    Müracaatlar, YÖK tarafından değerlendirilecek. Ardından STS'ye girecek adayların listesi, www.ybu.edu.tr sitesinden ilan edilecek.

    Sınav, 30 Eylül’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi, 15 Temmuz Şehitleri Binası'nda yapılacak.

    Duyuruda, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmalarının önemli olduğu uyarısı da yapıldı.

    Etiketler: STS , YÖK , Sınav , diploma , denklik
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