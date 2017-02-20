Stroll: Küçükken Schumacher'i desteklerdim

Geçen yılı Avrupa F3 serisinde geçiren genç pilot, gösterdiği etkili performansın ardından Williams yarış koltuğunu kapmıştı.

18 yaşındaki pilot önümüzdeki sezon Felipe Massa'nın yanından Williams'la ilk Formula 1 deneyimini yaşayacak.

Yeni sezon öncesi konuşan genç pilot, "Gerçek bir yarış ailesine katılmış gibi hissediyorum. Bu gerçekten harika bir duygu. Williams'ın ilk aracını gördüm, Montoya'nın arcını ve Prost'un aracını da gördüm. Bu gerçekten harika. Kendimi tarihin içerisindeymiş gibi hissettim."

"Küçükken yarış kahramanımın Michael Schumacher olduğunu söyleyebilirim. Jacques şampiyon olurken ben henüz doğmamıştım! Yine de geçmişi biraz biliyorum. Mansell ve Prost'un bazı yarışlarını izledim" dedi.

Stroll ilk sezonu için hazır olduğunu söyledi.

"2017 zorluklarla dolu olacak. Yeni araçlar, yeni kurallar... Elbette ilk yılımda şampiyon olmaya odaklanmayacağım sadece en iyisini yapacağım."

"Formula 1 pilotu olmak bir rüya gibi. Melbourne'e gitmek, ilk antrenmana, sıralamaya ve yarışa çıkmak... Bu gerçekten inanılmaz. Nasıl hissettiğimi anlatamam çünkü ben de bilmiyorum!"

Tarafından hazırlanmıştır.