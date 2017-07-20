Stressiz yaşamanın 6 yolu

Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakın

Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz ve bunun için bitmek bilmeyen bir gayret içindesiniz. Bu kadar yorucu bir savaşı kazanamazsınız. Sonunda kazanan hayatın karmaşıklığı olacaktır. Bırakın olaylar olduğu gibi gelişsin. Siz elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.

Kendinize zaman ayırın

Sürekli değişen hayat koşullarında siz de hep yerinizde sayamazsınız. Elbette bakış açınız ve duygularınız sürekli değişecek. Arada bir kişisel bir ‘update’ yapmak için kendinize zaman ayırın. Göreceksiniz bu kadar da kafanızı yormanıza gerek yok. Siz zaten en iyisini biliyorsunuz.

Bazen ‘hayır’ demeye özen gösterin

Başka insanlar size sürekli yeni sorular ve sorunlar çıkaracaktır. Vereceğiniz cevaplar bu sarmallara ne kadar bulaşacağınızı belirleyecektir. Bazen ‘evet’ bazen de ‘hayır’ demek gerekebilir. Evet demek sizi mutlu edebilir ama istemediğiniz bir yükün de altına sokabilir. Hayır demenin keyfine varın.

İyi olduğunuz alanları bilin

Her konuda başarılı olmanız çok zor. İyi olduğunuz alanları araştırın ve bulun. Hayatın üreteceği problemleri çözmek için kendi formülünüzü oluşturun. Bu formüldeki elemanlar en güçlü silahlarınız olmalı.

Kendinize saygılı olun

Stres seviyenizdeki yükselmeler ve azalmalar hayatta aldığınız kararlarla bağlantılıdır. Kendinize saygılı olun ve istemediğiniz hiçbir duruma düşmeyin. Bu düşüşler moralinizi daha da bozarak stresinizi arttıracaktır. Güçlü olun ve kendinizi diğer insanlardan küçük görmeyin.

Planlarınızdan sapmayın

Kendinize güvenerek hayat kararlarını almanız bir diğer faydası da hedeflerinize yürürken yoldan sapmamanız olacaktır. Gelecek planlarınızdaki oluşabilecek ufak sapmalar bile sizi stresli günlere sokacaktır. Sağlam attığınız her adım bir sonrakinin yolunu açabilir ve güneşli günleri görebilirsiniz.

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