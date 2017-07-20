Stressiz yaşamanın 6 yolu

Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakın
Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz ve bunun için bitmek bilmeyen bir gayret içindesiniz. Bu kadar yorucu bir savaşı kazanamazsınız. Sonunda kazanan hayatın karmaşıklığı olacaktır. Bırakın olaylar olduğu gibi gelişsin. Siz elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.
Kendinize zaman ayırın
Sürekli değişen hayat koşullarında siz de hep yerinizde sayamazsınız. Elbette bakış açınız ve duygularınız sürekli değişecek. Arada bir kişisel bir ‘update’ yapmak için kendinize zaman ayırın. Göreceksiniz bu kadar da kafanızı yormanıza gerek yok. Siz zaten en iyisini biliyorsunuz.
Bazen ‘hayır’ demeye özen gösterin
Başka insanlar size sürekli yeni sorular ve sorunlar çıkaracaktır. Vereceğiniz cevaplar bu sarmallara ne kadar bulaşacağınızı belirleyecektir. Bazen ‘evet’ bazen de ‘hayır’ demek gerekebilir. Evet demek sizi mutlu edebilir ama istemediğiniz bir yükün de altına sokabilir. Hayır demenin keyfine varın.
İyi olduğunuz alanları bilin
Her konuda başarılı olmanız çok zor. İyi olduğunuz alanları araştırın ve bulun. Hayatın üreteceği problemleri çözmek için kendi formülünüzü oluşturun. Bu formüldeki elemanlar en güçlü silahlarınız olmalı.
Kendinize saygılı olun
Stres seviyenizdeki yükselmeler ve azalmalar hayatta aldığınız kararlarla bağlantılıdır. Kendinize saygılı olun ve istemediğiniz hiçbir duruma düşmeyin. Bu düşüşler moralinizi daha da bozarak stresinizi arttıracaktır. Güçlü olun ve kendinizi diğer insanlardan küçük görmeyin.
Planlarınızdan sapmayın
Kendinize güvenerek hayat kararlarını almanız bir diğer faydası da hedeflerinize yürürken yoldan sapmamanız olacaktır. Gelecek planlarınızdaki oluşabilecek ufak sapmalar bile sizi stresli günlere sokacaktır. Sağlam attığınız her adım bir sonrakinin yolunu açabilir ve güneşli günleri görebilirsiniz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün