Stresli bir aile olduğunuzun 5 işareti

Uykusuzluk çekiyorsunuz
Stres seviyesi yüksek olduğunda ilk önce uyku kaybı yaşanır. Bu eksiklik zamanla daha da hırçınlaşmanıza neden olabilir. Bu gibi durumlarda çocuklarınızı yatma saatlerinde yarım saat önce yatırın ve siz de biraz daha erken yatağa girmeye çalışın. Bu yatakta sakinleşmenizi ve daha kolay uykuya dalmanızı sağlar.
Birbirinize daha fazla bağırıyorsunuz
Ailenizde stresin yoğun olup olmadığını ölçmek için kulaklarınızı kullanabilirsiniz. Çünkü stresli zamanlarda daha çok bağırır ve yaygara çıkarırız. Bununla başa çıkmanın yolu ses tonunu biraz yumuşatmak ve çocuklarınızla daha fazla fiziksel temas kurmaktır. Mesela onları kucaklayın ve derin bir nefes alın. Bu tüm ailenin stres seviyesini azaltacaktır.
Akşam yemeklerini birlikte yemiyorsunuz
Siz ve eşiniz huysuz ve stresli olduğunuzda birlikte yemeğe oturmak konusunda çok istekli olmayabilirsiniz. Bu da çocuklarınızla vakit geçireceğiniz nadir bir andan eksik kalmanız anlamına gelir. Bunun yerine şu tekniği uygulayabilirsiniz: Herkesin başka bir aile bireyi hakkında gözlemlediği olumlu şeyleri bir kağıda yazmasını isteyin ve masadaki bir sepete bırakmalarını söyleyin. Yemek sırasında bu iltifat sepetinden bir kağıt çekin ve yüksek sesle okuyun. Bu övgüleri duymak tüm aile fertlerinin hoşuna gidecek ve o masada olmayı herkes çok isteyecektir.
Çocuğunuz sizden kaçınıyor
Stresli zamanlarda bazı çocuklar kendilerini geri çekerler. Bu çocuklar odalarında daha fazla vakit geçirip, daha büyük yaştakiler arkadaşlarıyla daha fazla zaman harcarlar. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken tek şey çocuklarınızla iletişim kapısını açık bırakmaktır. Onlarla konuşun ve stresinizin farkında olduğunu bunu atlatmak için çabaladığınızı gösterin.
Herkes hasta hissediyor
Yaşınız kaç olursa olsun stres insan vücudunda hastalığa neden olabilir. Küçük çocuklar genellikle baş ağırısı, mide ağrıları çeker ve kabus görmekten şikayet edebilirler. Sizde ise bu durum sırt, boyun ve baş ağrısı olarak meydana çıkar. Sonuçta stres bağışıklık sistemini düşürür ve hastalık riskinizi arttırır. Bu nedenle ailece hijyeninize dikkat edin ve spor yapmayı ihmal etmeyin. Stresten uzak durmaya çalışın ve ailenizi de bu sarmalın içine sokmayın.
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