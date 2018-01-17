Stresle başa çıkabilmenin 5 yolu

Strese neden olan davranışları belirleyin

Stresle başa çıkabilmenin en önemli kuralı sizi strese sokan şeyin ne olduğunu belirlemektir. Ayrılık, taşınma, ölüm gibi büyük etkenlerin ardından stres yaşamak mümkündür. Ancak günlük hayatınızda çok büyük bir değişiklik olmadığı halde stress halindeyseniz kendinizi dinleyin ve sizi neyin gerdiğini saptayın. Sorunu bilmeden çözümüne ulaşamazsınız.

Stres yönetimi günlüğü tutun

Stres yapan şeyi belirlemek için stres günlüğü tutmak ve küçük notlar almak çok etkilidir. Gün içerisinde hangi zamanlarda daha sıkkın ve bitkin hissettiğinizi saptar ve böylece çözüm için bu sorunların üzerine gidebilirsiniz. Stres yönetimi için uygulayacağınız bu yöntemle sorunun kaynağını fark etmiş olursunuz.

Başa çıkmak için yaptığınız yanlış davranışları değiştirin

Stresle başa çıkmak için genelde sağlıksız yolları tercih ederiz. Bunlar aslında bir başa çıkma yöntemi değil, kaçış planıdır. Sigara içmek, insanlardan uzak durmak, hareketsiz kalmak, gereğinden fazla yemek yemek gibi kaçış noktaları sizi bir yere götürmez. Tam tersine bir etki yaratır ve stresinizin artmasına neden olur. Bu nedenle bu kaçış yollarını çözüm yollarına dönüştürmeniz gereklidir.

Egzersiz yapın

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki düzenli olarak yapılan egzersiz kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka ama mutlaka hareket edin ve hareketsiz bir yaşamdan kaçının. Egzersiz yapmak için illa spor salonuna yazılmanız gerekli değildir. Günde 30 dakikalık tempolu bir hareket kalp atışınızı hızlandırır ve endorphin salgılamanıza yardımcı olur. Böylece kendinizi çok daha rahatlamış ve iyi hissedersiniz.

Sosyalleşin

Diğer insanlarla sosyalleşmek ve sorunlarını paylaşmak size iyi gelecektir. Sorunlar ve dertler paylaştıkça hafifler. Siz de stresli zamanlarda kendinizi iletişime kapatmak yerine sosyalleşmeye çalışın. Emin olun kendinizi çok daha iyi hissedecek ve paylaşmanın keyfine varacaksınız.