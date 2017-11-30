Stresinizi yönetebilirsiniz… Nasıl mı?

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Egzersiz yapın
Vücudunuzun stres hormonlarını düzenleyebilmesi için endorfin ve diğer yararlı kimyasalları salgılaması gerekir. Bunun en iyi yolu ise egzersiz yapmaktır. Düzenli olarak egzersiz yaparak stresinizi azaltabilirsiniz.
İyi uyuyun
Her gece genellikle 7 ila 8 saat arasında uyumaya özen gösterin. Bu uykunun fazla olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kaliteli uykuyu elde edebilmek için vücudunuza bu zamanı vermeniz gerekir.
Güzel uyanın
Uyandığınızda meditasyon yapmak ve hafif müzikler dinleyerek güne adapte olmak sizi rahatlatmanın en iyi yollarından biridir. Güne sakin başlamanızı ve bitirmenizi sağlar.
Sağlıklı beslenin
Sağlıklı beslenmek psikolojiniz üzerinde sandığınızdan çok daha etkilidir. Anksiyete ve panik atağı tetikleyebilecek alkol ve kafeinden özellikle uzak durmanız gerekmektedir.
Bir uzmanla görüşün
Eğer kendiniz üstesinden gelmeye çalıştığınız halde stres düzeyinizde bir azalma görmediyseniz mutlaka bir uzmandan destek alın. Özellikle ailenizde depresyon ve anksiyete geçmişi varsa bunu mutlaka ciddiye alın.
Olası anksiyete bozukluğu belirtileri şunlardır:
-- Sürekli endişe
-- Sosyal durumlardan kaçınma
-- Panik ataklar
-- Kâbuslar
Eğer anksiyete bozukluğu tanısı konulduysa endişelenmeyin. Çağımızda sizinle birlikte milyonlarca insan bu hastalıkla başa çıkmaya çalışıyor. Kendinize ve doktorunuza güvenin, doğru terapi yöntemiyle duygularınızı kontrol altına almayı öğreneceksiniz.
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