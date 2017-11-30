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Stresinizi yönetebilirsiniz… Nasıl mı?

Biraz stres sizi günlük hayatta ayık tutmak, yapmak istediğiniz işlere yetişebilmek ve başarı kazanmak için gereklidir. Ancak stres durumunuz haddinden fazla bir hale geldiğinde bu hayatınızı engellemeye başlar ve anksiyete bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenle gün içinde kendinizi haddinden fazla endişeli hissediyorsanız bunu yönetmek için yaşam tarzınızda değişiklikler yapmanız gerekebilir. İşte stresinizi kontrol altına almanızı sağlayacak önemli birkaç öneri...

Kaynak: Doğan Burda
30.11.2017 - 16:56 | Son Güncelleme :

Egzersiz yapın

Vücudunuzun stres hormonlarını düzenleyebilmesi için endorfin ve diğer yararlı kimyasalları salgılaması gerekir. Bunun en iyi yolu ise egzersiz yapmaktır. Düzenli olarak egzersiz yaparak stresinizi azaltabilirsiniz.

Stresinizi yönetebilirsiniz… Nasıl mı

İyi uyuyun

Her gece genellikle 7 ila 8 saat arasında uyumaya özen gösterin. Bu uykunun fazla olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kaliteli uykuyu elde edebilmek için vücudunuza bu zamanı vermeniz gerekir.

Stresinizi yönetebilirsiniz… Nasıl mı

Güzel uyanın

Uyandığınızda meditasyon yapmak ve hafif müzikler dinleyerek güne adapte olmak sizi rahatlatmanın en iyi yollarından biridir. Güne sakin başlamanızı ve bitirmenizi sağlar.

Stresinizi yönetebilirsiniz… Nasıl mı

Sağlıklı beslenin

Sağlıklı beslenmek psikolojiniz üzerinde sandığınızdan çok daha etkilidir. Anksiyete ve panik atağı tetikleyebilecek alkol ve kafeinden özellikle uzak durmanız gerekmektedir.

Stresinizi yönetebilirsiniz… Nasıl mı

Bir uzmanla görüşün

Eğer kendiniz üstesinden gelmeye çalıştığınız halde stres düzeyinizde bir azalma görmediyseniz mutlaka bir uzmandan destek alın. Özellikle ailenizde depresyon ve anksiyete geçmişi varsa bunu mutlaka ciddiye alın.

Olası anksiyete bozukluğu belirtileri şunlardır:

-- Sürekli endişe

-- Sosyal durumlardan kaçınma

-- Panik ataklar

-- Kâbuslar

Eğer anksiyete bozukluğu tanısı konulduysa endişelenmeyin. Çağımızda sizinle birlikte milyonlarca insan bu hastalıkla başa çıkmaya çalışıyor. Kendinize ve doktorunuza güvenin, doğru terapi yöntemiyle duygularınızı kontrol altına almayı öğreneceksiniz.

 

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Etiketler: stres kontrolü , stres yönetimi
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