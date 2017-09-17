Stresi azaltacağız

ELEKTRİK Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Serhat Çeçen ve Genel Sekreteri Uğur Yüksel ile elektrik dağıtım sektöründe üçüncü tarife dönemindeki gelişmeleri ve sektörün üzerindeki finans yükünü konuştuk. Çeçen, 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife döneminde 20 milyar TL’ye yakın yatırım yapılmasının öngörüldüğünü ve bugüne kadar bu yatırımların yüzde 40’ının tamamlandığını, yıl sonuna kadara da yüzde 45’inin tamamlanmasının öngördüklerini söyledi.

TÜKETİCİYE OLUMLU YANSIYACAK

Yatırımların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Çeçen, “Bunun sonuçları özellikle 2020’den sonra nihai tüketiciye olumlu şekilde yansıyacak. Ağırlıklı altyapı şebeke sistemleri, trafo hatların yenilenmesi, yer altı organizasyonları, şehirleşmenin de bir değişim sürecinde gerçekleştiriyoruz. Yatırımlar lokal bankalardan satın alma kredisi dışında borçlanarak sağlanıyor. Bu da tarifeden geri ödenecek şekilde modelleniyor. Tarife üzerinden 10 yılda geri alıyoruz” dedi.

8.5 MİLYAR DOLAR BORÇ VAR

Finansmanla ilgili ve dağıtım şirketlerinin üzerindeki borç durumu ile ilgili soruyu da yanıtlayan Çeçen şöyle konuştu: “O hâlâ var. 60 milyar dolar enerji sektöründen, 12-13 milyar dolar dağıtım sektörünü konuşuyoruz. Bunun 8-8.5 milyar doları bankalara olan borçtan konuşuyoruz. Tabii ki yatırımcılar banka borçlarını yeniden yapılandırarak, belli bir süreyi devam ettiriyorlar. Ama kavramsal olarak, mevzuat olarak veya piyasa olarak kalıcı bir çözüm olmadı. Bakanlık, sektör ve ilgili kurumlar olarak bir röntgen çekme sürecindeyiz, bu röntgenin sonucunda teşhisi hep beraber koyup, tedavisini de koyacağımıza dair bir çalışma yürütülüyor. Özellikle EPDK çok iyi bir gayret içinde çalışmalarını yapıyor. Bu yıl sonuna kadar sektörün üzerindeki stresleri azaltıcı sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Öyle bir beklentimiz var.”

ARTIK SİSTEME GİREN ELEKTRİK DAHA FAZLA KONTROL EDİLEBİLİYOR

ELDER Genel Sekreter Uğur Yüksel ise şunları söyledi: “Dicle kayıp kaçak oranında yüzde 70’lerde başlamıştı, şimdi 70’lerin altında. Asıl performans şurada oluştu; Aslında 100 birim sisteme elektrik giriyordu, 30’u ancak faturalandırılabiliyordu. Yeni mücadele ile sisteme giren elektrik 100 birimden 80 birimlere kadar çekilmeye çalışıldı. Yine oran yüzde 70’te kalsa bile, 56 birim enerji kayboluyor. Dicle’de oran hızlı düşmedi ama giren enerji azaldığı için rakamsal bir performans var. Van Gölü’nde oran hızlı düştü. Çünkü Van Gölü’nün sorunlu olan bölgesi Dicle’ye göre daha azdı. Artık çengel atıp da enerji çalma engellendi.”

YILLIK FAİZ YÜKÜ 400 MİLYON DOLAR

ELDER Başkanı Serhat Çeçen, elektrik fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi: “Yatırımlarımızı yaparken 6-6.5 dolar/sent üzerinde bir elektrik fiyatı planladık ve yatırımlarımızı gerçekleştirdik, bankalar da buna göre finanse etti. Şu an 4 dolar/sent seviyesinde. Bu kadar süratli böyle dip yapacağını belki de öngöremedik.”

Çeçen, bankaların da projeksiyonlarını 6.5-7 dolar/sent üzerinden yaptığını belirterek ekledi: “4-4.5-5 dolar/sente oturmuş bir elektrik fiyatı var. Sektör sorumluluğunu yerine getiriyor ama bir şekilde faize çalışıyoruz. Dağıtım sektörünün üzerindeki faiz yükü yıllık 400 milyon dolar.”

TEKNOLOJİYLE KAYIP KAÇAK MÜCADELESİ

TÜRKİYE genelinde yapılan yatırımların kayıp kaçak oranlarını önemli ölçüde aşağı çektiğini belirten Çeçen, “Dağıtım ihaleleri olduğundan bugünde yüzde 25’lerden yüzde 14-15’lere geldi Türkiye geneli. Bunda tabii doğu güneydoğuyu bir kenara ayırıp bu tarafı konuşacak olursak, bu tarafta biraz daha tahsilat oranları arttı. Teknolojik yatırımlar yapıldı, bilgiye daha fazla ulaşılabilir bir yapı oluştu. Kayıp kaçak yüzde 14-15’lerden yüzde 8’lere indi. OECD rakamları yakalandı” dedi.