‘Stratejik ortaklığımı masaya yatırırım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’da gündeme dair açıklamalarda bulundu:

BÖYLE BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTEMİYORUM

“Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değildir. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bu dünyada yaşamak bizim için bir zul.

PKK’NIN DÜŞÜK ÇOCUKLARI

Şu anda hemen yanı başımızda Irak’taki, Suriye’deki gelişmeleri görüyorsunuz. Türkiye’nin Suriye’ye olan sınırı 911 kilometre. Burada söz sahibi olması gereken ülke Türkiye’dir. Tacizler oluyor. Terör örgütü PKK. Onun düşük çocukları var PYD, YPG. PYD ile YPG’yi DEAŞ denilen terör örgütüne karşı kim yanına alıyor? Amerika. Şimdi bir terör örgütünü bir başka terör örgütü ile ıslah etmek akıl kârı mıdır? Ben bunu sayın Trump’a da söylediğim için burada açık açık söylüyorum. Gelin bunu beraber yapalım. DEAŞ’ı beraber yok edelim diyorum. Bunun için de iki tugay hazırladık diyorum. Beraber yapalım bu işi. Diyorlar ki, PYD YPG ile yapacağız. Çok daha enteresan. 3 bin 500 TIR zırhlı taşıyıcılar, silahlar ne yazık ki Kuzey Suriye’ye girmiştir.

ÖNCE ÇİFTLİKTEKİNİ VER

99’da Amerika’ya giden Fetö denilen adam, Pensilvanya’da 400 dönüm arazi kendisine tahsis edildi veya satın aldılar. Bilmem. Oradan 170 ülkeyi bu adam idare ediyor. Bu adam sembolik. İdare edenler başka. Stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da, benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa, bunun karşısında demokrasiye inanmış bir insan olarak biz ne yapacağız? Demokratik bir hukuk devletinin gereği neyse onu yapacağız. Kalkıp da bizi emir kulu gibi görüp, işte birisi var içeride onu bize verin. Onu sen alacaksan, önce sen kendindekini bize ver. Bizimki yargıdan geçmiş ve hakkında tutukluluk var. Seninki yargıdan geçmemiş ya, orada çiftlikte duruyor.

BAKALIM NEREYE VARACAK

İşte şimdi en son açık net bir örnek. Vize meselesi. Ne diyor vizede. Kalkıyor hemen bir paragraf. Vizeleri kaldırdık. Bunu diyen kim? Ankara’da büyükelçi. Kim bu büyükelçi ya? Koskoca Amerika Birleşik Devletleri adına, stratejik ortağıyla ilişkide hemen şöyle bir paragrafla ‘vizeleri kaldırdık’ diyebiliyorsa, o zaman ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım.”