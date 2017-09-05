Stopajı duyan Maliye’ye koştu

Ağbal, “Elektronik ticaretle ilgili daha ileri bir noktaya geldik. Biz artık ister yurtdışından Türkiye’ye mal satan global şirketler olsun isterse de Türkiye’deki yerleşik vatandaşlara elektronik ortamda hizmet sunan platformlar olsun, mükellef yapacağız. Elektronik ticareti hem stopaj yoluyla vergilendirme hem de doğrudan vergi mükellefi yapmak ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi. İnternette satış yapan platformların temsilcilerinin Maliye’ye geldiğini vurgulayan Ağbal, hem platformu yöneten şirketin hem de bu platform üzerinden devamlı şekilde mal satan şirketlerin Türkiye’de mükellef olacağını söyledi.

Ağbal, bir grup gazeteci ile sohbet toplantısında, bazı uluslararası elektronik ticaret platformu yöneten şirketlerin kendileriyle görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Büyük bir platform bize geldi. Bu platform üzerinden Avrupalı, Çinli birçok firma satış yapıyor. Kendilerine Türkiye’de mükellef olup olmayacaklarını sorduk, onlar da ‘Evet olacağız’ dediler. Geldiklerinde ilk sordukları stopaj oldu. Mükellef olmak istemezlerse stopaj uygulamasını devreye sokacağız. Ama kurumlar vergisini, KDV’yi ödeyeceklerini söylediler. Ayrıca lojistik merkezi oluşturacaklarını bize ilettiler.”