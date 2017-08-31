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    Stockholm'de bıçaklı saldırı şoku!

    DHA
    31.08.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 13:03

    Avrupa'da bir bıçaklı saldırı şoku daha yaşandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polis yaralandı.

    Stockholm’ün merkezi meydanlarından Medborgar Platsen’de meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polis yaralandı.

    Stockholm Polisi’nden yapılan açıkmlamaya göre, Medborgar Platsen’de meydana gelen bıçaklı saldırıda, polisi yaraladığı belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Açıklamada, Medborgar Platsen çevresinde geniş çaplı operasyon yapıldığı belirtildi.

    AVRUPA'DA BIÇAKLI SALDIRI KABUSU!

    19 Ağustos'ta Finlandiya'nın Turku kentinde bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Fin polisi saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Aynı gün Almanya'dan bir bıçaklı saldırı haberi gelmişti. Düsseldorf'a yakın noktada gerçekleşen saldırıda 1 kişi ölmüş 1 kişi yaralanmıştı.

    Bu saldırılardan 1 hafta sonra ise İngiltere'nin başkentinde yer alan Buckingham Sarayı'ndaki görevli polise kılıçla saldırıldığı bildirilmişti. Aynı gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de de, bıçaklı bir saldırgan devriye gezen askerlere saldırmıştı.

    Etiketler: Stockholm , bıçaklı saldırı , isveç
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