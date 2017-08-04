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    Stockholm Pride’a, Rakka’dan mesaj

    Ersin ARSLAN / STOKCHOLM, DHA
    04 Ağustos 2017 - 12:15Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:15

    Terör örgütü IŞİD’e karşı Rakka’da savaşan TQILA (Eşcinsel İsyan ve Kurtuluş Ordusu) adlı gruba ait savaşçılar, pazartesi günü başlayıp cumartesi günü Onur Yürüyüşü ile sona erecek Stockholm Pride Haftası’na fotoğraflı kutlama mesajı gönderdi.

    KURŞUN izleriyle dolu bir duvarın önünde gökkuşağı bayrağı ile yüzleri maskeli olarak çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan TQILA savaşçıları, duvara “İstediğini sevmeye kavuşmak savaşa değer. Rakka´dan Stockholm Pride’a sevgiler” sloganını İsveç dilinde yazdı. IŞİD’ten kurtarılması için yoğun çatışmaların yaşandığı Rakka yakınlarında çekildiği belirtilen fotoğrafın altına TQILA ve IRGPF imzaları atıldı.
    IRGPF (Uluslararası Devrimci Halk Gerilla Cephesi) aralarında Yunan anarşistlerinin de olduğu, çeşitli ülkelerden gelen savaşçılardan oluşan sol bir grup olarak biliniyor. Grup Suriye Demokratik Güçleri içinde yer alıyor.
    Varlığını ilk defa Haziran ayı sonlarında IRGPF’nin bir alt grubu olarak duyurduğu TQILA ise ‘Eşcinsel İsyan ve Kurtuluş Ordusu’ (The Queer Insurgence and Liberation Army) anlamına geliyor.

    Etiketler: Stockholm , DEAŞ , ışid , Eşcinsel
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