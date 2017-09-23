STK’lardan ortak tavır: Endişe verici

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamada, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB), Irak’ın kuzeyinde 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili ortak görüşleri paylaşıldı.

IKBY'nin ilan ettiği söz konusu referandumun, tek taraflı alınmış, uluslararası normlara aykırı, hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ve sağduyu sahibi pek çok ülkenin tüm uyarılarına rağmen IKBY'nin ısrarcı tutumu ve açıklamaların endişe verici olduğu belirtildi.