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STK'lara bağış için yeni yöntem

Hürriyet Haber
24.10.2017 - 10:19 | Son Güncelleme:

Türkiye'de son dönemde STK'lara bireysel bağış kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan sosyal girişimlerin sayısı artıyor. Üç yıldır faaliyette olan Yuvarla, kartlı harcamaların küsuratını bir sonraki TL’ye yuvarlayarak aradaki kuruşların seçeceğiniz dernek veya vakıflara bağışlanmasını sağlayan bir sosyal girişim olarak faaliyet gösteriyor.

İki genç girişimcinin bireysel bağış alışkanlarını geliştirmek için kurduğu bu platform bugüne kadar 600 bin adet alışveriş işleminde kullanıldı. 

2014 yılında Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz tarafından kurulan Yuvarla, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde küsurat olan kuruşların istenilen STK'ya bağışlanmasını sağlıyor. 

Toplamda yarım milyon TL'nin üzerinde bağışın yapıldığı bu platformun kısa vadede 1 milyon kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. Bugün 15 sivil toplum kuruluşuna bağışın mümkün olduğu platforma yeni STK’lar da eklenecek. 

NÜFUSUN YÜZDE 13'Ü BİREYSEL BAĞIŞ YAPIYOR 

Türkiye’de nüfusun yalnızca yüzde 13’ünün bireysel bağış yaptığını söyleyen Emre Danacı, yapılan araştırmalara göre bağış yapılmamasının altındaki en önemli neden bağış miktarı olduğunu anlatıyor. Yardımsever bir toplumda Yuvarla ile bağışın önündeki bu engeli kaldırdıklarına değinen Danacı, artık kuruşlarla farklı hayatlara dokunulabileceğinin altını çiziyor.  

Emre Danacı, yurtdışındaki benzer sosyal girişimlerin aksine Yuvarla’nın bağışlardan hizmet bedeli almak yerine faaliyetlerini sürdürmek, gerekli maliyetlerini karşılamak, daha fazla insana dokunabilmek ve büyüme yatırımını yapabilmek için sponsor desteğini tercih ettiklerini belirtiyor. Bu şekilde bağışların yüzde 100'ünün sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılmasını sağlayabileceklerini anlatan Emre Danacı, ilk olarak BKM Express ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını ve farklı şirketlerle de görüşmeler halinde olduklarını dile getirdi. 

Şu anda Yuvarla'da yer alan sivil toplum kuruluşları şöyle: 

"AKUT Arama Kurtarma Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, TEGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, TEMA Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türk Kızılayı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı"

Etiketler: girişim
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