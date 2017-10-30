Stil Avcı'larında yarışmacı olan Berna Arıcı kimdir, kaç yaşındadır?

Berna Arıcı, 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Esas memleketi Ayvalık'tır. İlk, orta ve lise eğitimini Ahmet Şimşek kolejinde tamamladı. Kısa bir dönem modellik yaptı.
Müjdat Gezen eğitim merkezinden şan dersleri aldı. 2000 yılında 19 yaşındayken Cüneyt Arkın'la birlikte ''Güneşe Doğru'' adlı dizide oynadı.Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri aldı.
"Adam Gibi" parçasıyla gündeme oturdu. Sonrasında da "Kitap gibi kadınım çevir çevir oku" isimli parçayla çıkış yaptı.
2006 yılında ''Adam olsaydın'' şarkısıyla bir single çıkardı. İstanbul'daki eğlence yerlerinde sahnelerde şarkıcılık yapmaktadır. 2009 yılında 'Kitap' adlı maxi single çıkardı.
Berna Arıcı ayrıca 2009 yılında "Kadın Yüreği" adlı bir albüm çıkarmıştır.
2010 yılında başrollerinde Mustafa Üstündağ, Arzu Yanardağ, Tarık Papuççuoğlu'nun oynadığı "Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde" adlı sinema filminde rol almıştır.
Filmleri :
2010 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (sinema filmi)
2005 - Pembe & Mavi
2000 - Güneşe Doğru (dizi)
Albümleri :
2009 - Kadın Yüreği
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