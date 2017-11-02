Stil Avcıları’nda eleme heyecanı… Kim elenecek?

Adını dünyaya duyurmuş ünlü tasarımcı Hakan Akkaya, modanın duayenlerinden usta koreograf Uğurkan Erez ve Türkiye güzeli Demet Şener’in jüri koltuğunda oturduğu Stil Avcıları’nda ilk final heyecanı yarın yaşanacak. Zevkine, stiline ve enerjisine güvenen moda tutkunlarının yarıştığı Stil Avcıları’na bir isim veda edecek. Melekler ve Starlar isimli iki takımın moda mücadelesi saat 12.45’te ekrana gelecek.



STİL AVCILARI FORMATI



Her gün bir ünlü yarışmacıya karşı, moda tutkunu bir rakibi, kendilerine verilen bütçe ile alışverişe çıkacaklar. Kendilerine verilen süre içinde günün konseptine uygun farklı farklı kombinler oluşturacaklar. Saçından makyajına kadar kendi oluşturdukları stilleri ile hem kendilerini hem de takımlarını temsil edecekler. Bu yarışmada günün yarışmacısı hem takımı hem de kendisi adına yarışacak. Hafta boyunca en çok puanı alan takım bir çanta dolusu paranın sahibi olacak. Ancak bunu takım arkadaşlarıyla paylaşmak zorunda. Haftanın kaybeden takımından bir kişi, arkadaşlarının oylarıyla elenecek. Bu zorlu mücadelenin sonunda ise kazanan büyük ödülün sahibi olacak.