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Stevie Awards’tan Ziraat’e 5 ödül

Hürriyet Haber
25.10.2017 - 21:39 | Son Güncelleme:

ULUSLARARASI standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren, uluslararası iş ödülleri programı olan Stevie Awards’tan Ziraat Bankası 5 ödülle döndü. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Stevie Awards’da Ziraat Bankası, “Yılın Kurumsal İletişim Departmanı” kategorisinde gümüş, Ziraat Türkiye Kupası sponsorluğu ile “Yılın Sponsorluk Kampanyası”, 153. yıl televizyon reklam filmi ile “Halkla İlişkiler-Video”, 2016 yılı faaliyet raporu ile “En İyi Faaliyet Raporu” ve kurum içi vizyon toplantıları ile “En İyi İç Motivasyon Etkinliği” kategorilerinde birer bronz ödülün sahibi oldu.

Ödül törenine katılan Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Ziraat gibi bir markayı konumlandırmak özenli ve öngörülü projeler gerektiriyor. 1,5 asrı aşan geçmişe sahip bir bankanın sektörün hemen her alanında lider olarak sürdüğü başarıları, bu tür uluslararası saygın değerlendirmelerle de taçlanıyor. Dünyanın 95 noktasında faaliyet gösteren Ziraat Bankası artık global bir marka. Böyle global nitelikli bir organizasyondan beş ödülle birlikte dönmek bu nedenle hepimiz için ayrıca gurur verici. Ziraat Bankası olarak her zaman müşteri merkezli çözümler üretmeye ve müşterilerimize daha fazlasını sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ENERJİSA’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
ULUSLARARASI iş ödülleri programı Stevie Awards’dan, Enerjisa da ödülle döndü. “Müşteri Hizmetleri Ödülü”nü kazanan Enerjisa’nın CEO’su Kıvanç Zaimler, “14 ilde 20 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. Her geçen yıl artan abone sayımız ile kapsamlı bir müşteri ilişkileri operasyonu yürütüyoruz. Bin kişilik çağrı merkezlerimizle 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aynı zamanda, yenilikleri ve farklı müşteri eğilimlerini de takip ederek Twitter, Facebook, SMS ve mobil uygulama gibi yeni kanallar üzerinden de müşterilerimize ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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