Stevie Awards’tan Ziraat’e 5 ödül

Ödül törenine katılan Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Ziraat gibi bir markayı konumlandırmak özenli ve öngörülü projeler gerektiriyor. 1,5 asrı aşan geçmişe sahip bir bankanın sektörün hemen her alanında lider olarak sürdüğü başarıları, bu tür uluslararası saygın değerlendirmelerle de taçlanıyor. Dünyanın 95 noktasında faaliyet gösteren Ziraat Bankası artık global bir marka. Böyle global nitelikli bir organizasyondan beş ödülle birlikte dönmek bu nedenle hepimiz için ayrıca gurur verici. Ziraat Bankası olarak her zaman müşteri merkezli çözümler üretmeye ve müşterilerimize daha fazlasını sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ENERJİSA’DAN ULUSLARARASI BAŞARI

ULUSLARARASI iş ödülleri programı Stevie Awards’dan, Enerjisa da ödülle döndü. “Müşteri Hizmetleri Ödülü”nü kazanan Enerjisa’nın CEO’su Kıvanç Zaimler, “14 ilde 20 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. Her geçen yıl artan abone sayımız ile kapsamlı bir müşteri ilişkileri operasyonu yürütüyoruz. Bin kişilik çağrı merkezlerimizle 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aynı zamanda, yenilikleri ve farklı müşteri eğilimlerini de takip ederek Twitter, Facebook, SMS ve mobil uygulama gibi yeni kanallar üzerinden de müşterilerimize ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.