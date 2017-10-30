Steve Jobs’un BMW Z8’i açık artırmayla satılıyor

RM Sothebys şirketi tarafından açık artırmayla satılacak otomobilin 300 bin ile 400 bin dolar arası bir fiyata satılması öngörülüyor. Machintosh’tan iPhone’a kadar şu an hayatımızdaki bir çok yeni nesil teknolojinin yaratıcısı Steve Jobs’a bu aracı Oracle’ın CEO’su Larry Ellison aldırmış.







Ellison, Apple patronuna o zamanlar otomobilin, mühendisliğinin doruk noktası olduğunu söyleyerek bir Z8 almaya ikna etmiş. Jobs da iPhone’nin geliştirilmesinden tam 7 yıl önce 6 Ekim 2000’de siyah deri iç kabinli ve gümüş gövdeli Z8’i satın almış. Jobs’un aldığı araç BMW’nin ürettiği 67’inci Z8 olmuş ve araçta bir de Motorola markalı araç telefonu bulunuyormuş.





1950’lerin BMW 507’sinden ipuçları taşıyan otomobil 4.9 litrelik V8 motora sahipti ve altı ileri manuel şanzımanla donatılmıştı.







