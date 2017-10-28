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    Stephen Hawking'in doktora tezi iki milyondan fazla okundu

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 19:47 | Son Güncelleme:

    Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking'in doktora tezi kamuya açıldığından beri iki milyondan fazla okundu.

    Stephen Hawkingin doktora tezi iki milyondan fazla okundu

    Cambridge Üniversitesi'nin tezi yayına koyduğu 23 Ekim tarihinde okulun internet sitesi çökmüştü. Hawking'in 1966'da yayımlanan "Genişleyen evrenlerin özellikleri" adlı tezini 500 binden fazla kişi indirmeye çalıştı.

    Üniversiteden Dr. Arthur Smith, bu rakamların "muazzam" olduğunu söyledi. Smith, Hawking'in doktora tezinin şimdiye kadar okulun yayımladığı araştırmalardan en çok okunanının olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

     

    24 yaşındayken yazdı

    Hawking, dünyanın dört bir yanından okunan 134 sayfalık tezini 24 yaşında doktora öğrencisi iken yazmıştı.

    1962'den beri Cambridge Üniversitesi'nde olan Hawking, bu tezinin ardından tüm zamanların en etkili bilim eserlerinden "Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere" kitabını yazmıştı.

    Stephen Hawkingin doktora tezi iki milyondan fazla okundu

    Hawking'in tezinden sonra en çok okunan doktora tezi ise 7.960 indirmeyle 2017 yılında kaydedildi.

    Daha önce tezi okumak için tezin taranmış versiyonu için 65 sterlin ödemek ya da üniversitenin kütüphanesine gitmek gerekliydi.

    Cambridge Üniversitesi diğer eski akademisyenleri de yazdıklarını kamuya açmaları için teşvik ediyor.

    Etiketler: tez , stephen hawking
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