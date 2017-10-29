Stephen Hawking’in doktora tezi bile ‘best seller’ oldu!

Cambridge Üniversitesi’nin tezi yayına koyduğu 23 Ekim tarihinde okulun internet sitesi çökmüştü. Hawking’in 1966’da yayımlanan ‘Genişleyen evrenlerin özellikleri’ adlı tezini 500 binden fazla kişi indirmeye çalışmıştı. BBC Türkçe’nin haberine göre üniversiteden Dr. Arthur Smith, bu rakamların “Muazzam” olduğunu söyledi. Smith, Hawking’in doktora tezinin şimdiye kadar okulun yayımladığı araştırmalardan en çok okunan olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Hawking, dünyanın dört bir yanından okunan 134 sayfalık tezini 24 yaşında doktora öğrencisi iken yazmıştı. Daha önce tezin taranmış versiyonu için 65 sterlin ödemek ya da üniversitenin kütüphanesine gitmek gerekliydi.