Stellar Coin nedir? XLM fiyatları ne kadar?

Stellar Coin ya da diğer adıyla XLM 2014 yılında, Ripple'ın kurucusu Jed McCaleb'ın da olduğu bir geliştirici grup tarafından kurulmuş bir kripto para. Finansal kuruluşlar arasında ödemelerin yapılmasına olanak tanıyan bir ağa sahip olan XLM'in, para birimleri arasında kesintisiz değişim ve herkesin düşük maliyetli finansal servisler kurmasına imkan sağlayacağı biliniyor. Ayrıca Stellar tarafından yapılan açıklamada, kendi bankaları M-Pesa gibi ödeme platformlarına bağlanılacağı ve finansal kuruluşların ulaşabileceği alanı ve ölçeği artıracakları öğrenildi.

STELLAR COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ



