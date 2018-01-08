Steinmeier: Devlete güvenin

EVET, CDU/CSU ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında planlanan Jamaika Koalisyonu yatınca, Steinmeier haklı olarak SPD’yi “Bizim yerimiz muhalefet” görüşünden geri döndürmek istemişti.

Bunu başardı da.

Ancak CDU/CSU ile SPD arasında yeni bir büyük koalisyon pazarlığının o kadar da kolay olmayacağı görülmektedir.

Hem de çok açık bir biçimde.

İlk nabız yoklamaları yapıldı.

Araya noel ve yeni yıl tatili girdi.

2018’in ilk haftasında görüşmelere devam edilecek.

İşte bu görüşmelerin devam edip etmemesine SPD’nin 14 Ocak’ta yapılacak olağanüstü kurultayında karar verilecek.

Tabii bu kurultayda devam kararı alınırsa, ortaklar arasında sıkı bir pazarlık başlayacak.

Bunun ne kadar süreceğini şimdiden kestirmek mümkün değil.

Ama şu bir gerçek ki, yeni bir hükümetin kurulması için geçen süre Almanya Federal Cumhuriyeti’nde şimdiye kadarki en uzun süre olacak.

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Daha önceki yıllarda yapılan seçimler ile hükümetlerin kurulduğu sürelere bakıyorum.

1949 yılındaki seçimlerden 32 gün sonra hükümet kurulmuş.

1953’te 33, 1957’de 37, 1961’de 53, 1965’te 23, 1972’de 25,1976’da 73, 1980’de 32, 1983’te 24, 1987’de 46, 1990’da 47, 1994’de 32, 1998’de 30, 2002’de 30, 2005’te 65, 2009’da 31 ve 2013’te de 86 gün sonra hükümet kurulmuş.

SPD ile FDP arasındaki koalisyon görüşmeleri 1976 yılında alışılagelmişin ötesinde uzun bir süre almış.

2005 ve 2013 yıllarında CDU/CSU ile SPD arasındaki büyük koalisyon hükümeti görüşmeleri de öyle.

Ama 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 3 ayı aşkın bir süre geçtiği halde ufukta hala bir hükümet gözükmemekte.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Steinmeier o kadar da karamsar değil.

Bu sürenin Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinde seçimden sonra kurulan bir hükümet için şimdiye kadarki en uzun süre olduğunu Alman Cumhurbaşkanı da biliyor.

Ama devletin Anayasa’nın kurallarına göre davrandığını da hatırlatıyor.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman vatandaşlarına “Devlete güvenin” diyor.

“Politikaya güvenin” diyor.

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Evet, Alman Cumhurbaşkanı haklı olarak bütünleştirici bir tutum sergiliyor.

Ama haklı olarak halk da politikacılardan yapıcı bir tutum sergileyip bir an önce kalıcı bir hükümet kurmalarını beklemekte.

Yalnız Almanlar mı?

Tüm Avrupa Birliği (AB) de bunu beklemekte.

Çünkü şu anda AB’nin de her zamankinden daha çok ihtiyacı var güçlü hükümetlere.