Steinmeier: 24 Eylül’de başka duvarlar oluştu

İKİ Almanya’nın birleşmesinin 27’nci yılı, Rheinland Pfalz Eyaletinin Mainz kentinde kutlandı. Kutlamaya, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer de katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, kutlamada yaptığı konuşmada, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 27 yıl sonra toplumda yeni duvarların oluştuğunu söyledi. 24 Eylül’de yapılan seçimlere de değinin Steinmeier, “Bu yıl biraz daha farklı. Birçoğu ülkemizin iç bütünlüğüne sorularla, endişelerle, güvensizlikle bakıyor. Bugünkü gündemin bir yanı bu ve bu yıl çok açık hissediliyor” dedi.





GÜVENSİZLİK KÖRÜKLENİYOR

Almanya’nın geleceğe korkuyla değil, güvenle bakması gerektiğini belirten Steinmeier, Almanya’nın, Avrupalı komşularıyla barış ve dostluk içinde gittiği yolu izlemeye devam etmesini, asla milliyetçiliğin tuzağına düşmemesini istedi. Almanya’nın birleşmesinin günlük bir yaşam olduğunu belirten Steinmeier, şöyle devam etti: “Ama 24 Eylül’de çok açık gördük ki, başka duvarlar oluşmuş, görülmesi zor, dikenli telleri, ölüm şeritleri olmayan, ama bizim birlikteliğimizin önünde duran duvarlar. Ben, bizim yaşam dünyamızın arasındaki duvarlardan bahsediyorum. Şehir ve köy, zengin ve fakir, yaşlı ve genç arasındaki duvarlardan. Arkasında, birinin, ötekini duymadığı. Bu duvarların arkasında, demokrasiye ve onun temsilcilerine karşı derin bir güvensizlik körükleniyor.”





TÜRKLERDEN ÖRNEK VERDİ

Mülteciler konusuna da değinen Steinmeier, Almanya’nın bu konuda kamplaştığını, mülteci politikasında siyasi takibe uğrayanlarla ekonomik nedenle gelenler arasında ayrım yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, otomobil sektöründeki dizel skandalına atfen Stuttgart’ta bir otomobil fabrikasında karşılaştığı Türkiye kökenli misafir işçi çocuğunun kendisine, “Yıllarca Almanya’nın örnek bir sanayi sektöründe çalışmaktan gurur duydum, şimdi insanlar bana, ‘Sen de mi hile yaptın’ diye soruyor” dediğini anlattı.





MİLYONLARCA İNSAN ‘BİZ’İN PARÇASI

Berlin’de yaşayan avukat Seyran Ateş’in, “İstanbul’da Boğaz’ı görünce nasıl kalbim çarpıyorsa, Berlin’e döndüğümde televizyon kulesini görünce de aynı hızla çarpıyor” dediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, şöyle devam etti: “Vatan çoğul olabiliyor. Bir insan birden fazla vatana ve yeni bir vatana sahip olabiliyor. Milyonlarca insan bunu Almanya’da gösterdi. Onların hepsi ‘biz’in bir parçası oldu. Tüm göçmen çocukları bugün tam bir gururla, ‘Almanya benim vatanım’ diyor. Bu bizi zenginleştirdi.”