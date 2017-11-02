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    Stefan’ın Şeker Bayramı, Ali’nin Noel’i

    BERLİN
    02.11.2017 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Eğitimci yazar Bahattin Gemici’nin iki dilde yazdığı, Stefan’ın Şeker Bayramı ve Ali’nin Noel’i adlı kitap, iki kültürü birbirine yakınlaştırıyor.

    DAHA önce de şiir ve öykü kitaplarıyla tanınan eğitimci yazar Bahattin Gemici farklı bir kitaba daha imza attı. Bahattin Gemici’nin Almanca ve Türkçe iki dilli yayınlanan Stefan’ın Şeker Bayramı ve Ali’nin Noel’i adlı yeni kitabı, çocukların iki kültürü yakından tanımasını ve birbiriyle kaynaşmasını hedefliyor. Gemici yeni kitabında anaokuluna giden Stefan ile Ali’nin birbirinden farklı kültürlerini tanımak için verdiği mücadeleyi yalın ve akıcı bir dille anlatıyor. Stefan, Ali’nin sayesinde Türklerin 30 gün oruç tuttuktan sonra Şeker Bayramı’nı kutladığını öğreniyor ve anne babasından gizli Ali’lerin evine giderek, bayramı birlikte kutluyor ve onunla birlikte Türk aileleri ziyaret ederek, para topluyor.

    Stefan’ın Şeker Bayramı, Ali’nin Noel’iÖNYARGIYA KARŞI
    Ali de Noel Bayramı’nın nasıl kutlandığını merak ediyor ve evde anne babasıyla Noel’i kutlamak istiyor. Ancak anne babası “Biz Müslümanlarda Noel kutlanmıyor” diye karşı çıkıyor. Fakat Ali Noel’i kutlamakta kararlı davranıyor.
    Bahattin Gemici’nin yeni kitabı çocuklara sadece hiç tanımadıkları bayramları tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda çocukların başka din ve kültürlere ilgilerini artırırken, önyargılardan da kurtulmayı teşvik ediyor.
    Zeynep Demircioğlu’nun resimlediği kitap, çocukları iki farklı kültürde büyüyen ailelerin yaşadığı çelişkileri de duygusal bir dille anlatıyor.

    Etiketler: Stefan’ın Şeker Bayramı ve Ali’nin Noeli
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