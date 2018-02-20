Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Steam'in istek listesi özelliği değişti! İşte yeni hali

    Steam'in istek listesi özelliği değişti! İşte yeni hali

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

    Steam'de dün başlayan Lunar New Year indirimleri ile eş zamanlı bir güncelleme yapıldı ve İstek Listesi yenilendi. Yenilenen istek listesi eskisine göre daha kullanışlı.

    Güncelleme ile İstek Listesini daha kullanışlı hale getirmek için daha fazla filtreleme ve sıralama seçenekleri getirildi. Bu yeniliklere ek olarak oyunların Erken Erişim durumu ve inceleme puanları da eklendi. Ayrıca İstek Listesine getirilen "Sepete Ekle" butonu ile oyunları direk sepete ekleyebiliyorsunuz. En dikkat çeken özellik ise filtreleme oldu.Getirilen filtre seçenekler arasında yüzde 50 indirimli, yüzde 75 indirimli gibi filtreler bulunuyor. Bu özellik sayesinde artık indirim günlerinde kullanıcıların indirimli oyunları bulması daha da kolay olacak.

    Steamin istek listesi özelliği değişti İşte yeni hali

    Filtre kısmına gelen yenilikler arasında Steam Cüzdanındaki paranın yeteceği ürünleri göster seçeneği de bulunuyor. İstek Listesinde görünen oyun etiketlerine tıklayarak benzer etiket ve türe sahip oyunları da görebiliyorsunuz. Dikkat çeken bir başka özellik ise, Erken Erişimde iken İstek Listenize aldığınız oyunların, Erken Erişimden çıkana kadar listenizde kalabalık yapmasın diye gizleyebiliyorsunuz. 

     

    Etiketler: Steam , İstek Listesi , Güncelleme
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri