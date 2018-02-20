Steam'in istek listesi özelliği değişti! İşte yeni hali

Güncelleme ile İstek Listesini daha kullanışlı hale getirmek için daha fazla filtreleme ve sıralama seçenekleri getirildi. Bu yeniliklere ek olarak oyunların Erken Erişim durumu ve inceleme puanları da eklendi. Ayrıca İstek Listesine getirilen "Sepete Ekle" butonu ile oyunları direk sepete ekleyebiliyorsunuz. En dikkat çeken özellik ise filtreleme oldu.Getirilen filtre seçenekler arasında yüzde 50 indirimli, yüzde 75 indirimli gibi filtreler bulunuyor. Bu özellik sayesinde artık indirim günlerinde kullanıcıların indirimli oyunları bulması daha da kolay olacak.

Filtre kısmına gelen yenilikler arasında Steam Cüzdanındaki paranın yeteceği ürünleri göster seçeneği de bulunuyor. İstek Listesinde görünen oyun etiketlerine tıklayarak benzer etiket ve türe sahip oyunları da görebiliyorsunuz. Dikkat çeken bir başka özellik ise, Erken Erişimde iken İstek Listenize aldığınız oyunların, Erken Erişimden çıkana kadar listenizde kalabalık yapmasın diye gizleyebiliyorsunuz.