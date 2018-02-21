Steam'e KDV zammı şoku

Türkiye'de hizmet veren yabancı servislerin vergi mükellefi olması için gerekli düzenlemeler yapılmıştı. Şirketlerin Türkiye'de ofisi olmasa bile vergi düzenlemelerine uymaları zorunlu tutulmuştu. Bu düzenlemelerin ardından Google ve Apple servislerinden vergi alınmaya başlanmıştı. Bu vergi düzenlemesi ile birlikte Apple Music artık daha pahalı oldu. Apple'ın 27 Ocak tarihinde kullanıcılarına gönderdiği mesajda, 25 Şubattan sonra aylık Apple Music fiyatları 9,99 TL'den 13,99 TL'ye yıllık ise 99 TL'den 139 TL'ye çıkarılmıştı.

Şimdi ise bu düzenlemeler Steam'e uygulandı. Yapılan düzenleme ile Steam'de yer alan oyunların hepsinden yüzde 18 KDV alınmasına karar verildi. Bu vergiye rağmen oyun fiyatlarında şu an için bir değişiklik bulunmuyor. Bu durumun kullanıcılara yansıtılmamasının kısa süreli mi yoksa sürekli bir durum mu olduğu hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.