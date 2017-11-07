Steam'e göre Windows 10 kullanımı hızla düşüyor!

Valve'ın son Steam anketi Windows 10 için oldukça endişe verici bir tablo çiziyor. İşletimin sisteminin kullanımında çok büyük bir düşüş var, ama Microsoft'un bu istatistikleri hemen ciddiye alması doğru olmayabilir çünkü görünüşe bakılırsa arkada başka bir mesele var.

Steam'ın istatistiklerine göre bu ay oyuncuların Windows 10 kullanımı %45.98'den %28.6'ya düşmüş, kocaman %17.38'lik bir düşüş. Diğer yandan Windows 7 ise büyük bir %21.47'lik yükselişle %65.46'ya çıkmış görünüyor.

Bu hiç beklenmedik ve çok büyük bir kullanım oranı değişmesi ve Steam'ın bu istatistiklerde bir hata yaptığını düşünmekte haklısınız.

Ama, Valve'ın gözlemlediği bazı diğer donanım ve yazılım kategorilerine bakınca başka bir büyük geçiş de göze çarpıyor - kullanılan dil.





Basitleştirilmiş Çince'nin kullanımı dev bir %26.83'lük yükselişle kullanıcı altyapısının %56.37 ile yarısından fazlasını kaplıyor, İngilizce ise %13.4 kaybederek %21.24'e gerilemiş. Sanıyoruz ki görünürdeki Windows 10 kullanımının düşüşünde bunun etkisi büyük.

Peki Steam'de bu kadar Çinli kullanıcı birden nereden çıktı? Tahmin edecek olursak, sebebi PUBG'un (PlayerUnknown's Battlegrounds) başarısı olabilir. Oyun, Çinli yetkililer tarafından tamamen engellenme tehlikesiyle karşı karşıya olsa da, ülkede giderek artan bir popülerliğe sahip.

Diğer bir ihtimal de Windows 10'a güncellemeyip Windows 7'de kalan Çinli oyuncuların Batı'ya oranla çok daha fazla olması. Bunun sebebi özellikle Windows 10'un kullanıcıları dinlediği ve gizlilik sorunlarıyla ilgili komplo teorileri olabilir.

chip.com.tr'nin haberine göre diğer bir deyişle istatistiklerdeki bu ani değişme, görünüşe bakılırsa sadece Windows 10'un Çin'deki kullanımının Steam istatistiklerine ani yansıyışı, işletim sisteminin kullanımındaki bir azalma değil.