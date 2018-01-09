Steam'den yeni eş zamanlı kullanıcı rekoru

Steam'in bir yıl önce kullanıcı sayısı günlük 14 milyon kişiydi. Düzenli olarak kullanıcı sayısında artış gösteren platform dün neredeyse 1 yıl içerisinde yüzde 30 büyüdü. 18.5 milyon gibi bir rakama ulaşan Steam'in yakın bir zamanda 20 milyon eş zamanlı kullanıcıya erişeceği tahmin ediliyor.

18.5 milyon eş zamanlı kullanıcının, 7 milyonu oyun oynayan, 11.5 milyonu ise Steam'e bağlanmış sayfaları inceleyen veya farklı şeyler yapanlardan kişilerden oluşuyor. Dün kırılan bu rekorda oyun oynayan kişilerin neredeyse yarısı PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oynuyordu. Aynı zamanda dün PUBG'de eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu geçti ve 3.16 milyona ulaştı.