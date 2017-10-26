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    Steam’de yeni dönem: Hediye Kart

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Valve yaptığı açıklamada, dünyada en çok kullanılan oyun platformu Steam’de kullanıcıların birbirlerine dijital hediye kart gönderebileceğini söyledi. Peki nedir hediye kartı?

    Valve, Steam üzerinde Dijital Hediye Kart döneminin başladığını duyurdu. Dijital Hediye Kart, kullanıcılarına dört seçenek sunuyor. 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki hediye kartlarını kullanıcılar birbirlerine gönderebilecek. Bu sistem öncesinde kullanıcılar yalnızca kendi cüzdanlarına bakiye yükleyebiliyor veya oyun satın alabiliyorlardı. Yeni sistemle kullanıcılar, birbirlerine bir şeyler ısmarlayabilecek.

    Steam’de yeni dönem: Hediye Kart

    Ödeme koşulları ise oyun satın alma işlemiyle aynı denebilir. Ülkemizde faaliyet göstermeyen Paypal ve diğer kredi kartlarıyla, cüzdan bakiyesiyle hatta Bitcoin ile ödeme yapmak mümkün.

    Etiketler: Gift Cards
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