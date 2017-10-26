Steam’de yeni dönem: Hediye Kart

Valve, Steam üzerinde Dijital Hediye Kart döneminin başladığını duyurdu. Dijital Hediye Kart, kullanıcılarına dört seçenek sunuyor. 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki hediye kartlarını kullanıcılar birbirlerine gönderebilecek. Bu sistem öncesinde kullanıcılar yalnızca kendi cüzdanlarına bakiye yükleyebiliyor veya oyun satın alabiliyorlardı. Yeni sistemle kullanıcılar, birbirlerine bir şeyler ısmarlayabilecek.

Ödeme koşulları ise oyun satın alma işlemiyle aynı denebilir. Ülkemizde faaliyet göstermeyen Paypal ve diğer kredi kartlarıyla, cüzdan bakiyesiyle hatta Bitcoin ile ödeme yapmak mümkün.