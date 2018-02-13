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    Steam'de oyunlar indirime girdi!

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından olan Steam'de oyun indirimleri devam ediyor. Bu indirimler arasında popüler simülasyon, inşa etme, strateji oyunu Cities: Skylines'de bulunuyor.

    Dünyanın en büyük oyun satın alma platformu olan Steam'de bazı oyunlar indirime girdi. Bu listenin arasında Cities: Skylines ve Sid Meier's Civilization VI gibi oyunlarda bulunuyor. İşte Steam'de indirime giren 10 popüler oyun:

    Cities: Skylines: 49 TL'den 12,25 TL'ye

    Sid Meier's Civilization VI: 219 TL'den 109,50 TL'ye

    Prototype: 49 TL'den 12,25 TL'ye

    Prototype 2: 59 TL'den 14,75 TL'ye

    Space Hulk: Deathwing: 70 TL'den 28 TL'ye

    Agents of Mayhem: 61 TL'den  15,25 TL'ye

    Fallout 4 : 133 TL'den 66,50 TL'ye

    DESOLATE: 31 TL'den 26.35 TL'ye

    DRAGON BALL XENOVERSE 2: 149 TL'den 50,66 TL'ye

    WARTILE: 31 TL'den 23,35 TL'ye

    Etiketler: Steam , İndirim , Oyun
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