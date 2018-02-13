Steam'de oyunlar indirime girdi!

Dünyanın en büyük oyun satın alma platformu olan Steam'de bazı oyunlar indirime girdi. Bu listenin arasında Cities: Skylines ve Sid Meier's Civilization VI gibi oyunlarda bulunuyor. İşte Steam'de indirime giren 10 popüler oyun:

Cities: Skylines: 49 TL'den 12,25 TL'ye

Sid Meier's Civilization VI: 219 TL'den 109,50 TL'ye

Prototype: 49 TL'den 12,25 TL'ye

Prototype 2: 59 TL'den 14,75 TL'ye

Space Hulk: Deathwing: 70 TL'den 28 TL'ye

Agents of Mayhem: 61 TL'den 15,25 TL'ye

Fallout 4 : 133 TL'den 66,50 TL'ye

DESOLATE: 31 TL'den 26.35 TL'ye

DRAGON BALL XENOVERSE 2: 149 TL'den 50,66 TL'ye

WARTILE: 31 TL'den 23,35 TL'ye



