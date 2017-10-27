Steam'de büyük indirimler var... Dikkat!

Steam'de indirim dönemi yeniden başladı. Belli dönemlerde oyun fiyatlarında ciddi bir indirime giden Steam, dev oyun kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Oyuncular sık sık platformu takip ederek indirim yakalamaya çalışıyor. Bu kez indirim yapılmasının sebebi Cadılar Bayramı!

Daha ilk günden Prey, Outlast, Alien Isolation gibi son yılların en sağlam yapımlarına ciddi fiyat indirimleri yapıyor. İşin güzel yanıysa, her ne kadar tematik bir indirim dönemi olursa olsun, Steam bünyesindeki oyunları birçoğu bu indirimlerden etkileniyor. İndirimler 3 ana kategori olarak kendi özel sayfalarında ayrılıyorlar. İlk bölümde korku oyunları bizlere sunulurken, ikinci kategoride ise VR korku oyunları yer alıyor. Son bölümdeyse korku filmleri için güzel bir alan ayrılmış.





İndirimler 1 Kasım‘da Türkiye saati ile 20:00’da sona erecek.