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    Steam'de büyük indirimler var... Dikkat!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük oyun platformu Steam yine indirim dönemine girdi, oyun fiyatlarında düşüş oldu. Peki hangi oyunlar ne kadar indirim aldı?

    Steam'de indirim dönemi yeniden başladı. Belli dönemlerde oyun fiyatlarında ciddi bir indirime giden Steam, dev oyun kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Oyuncular sık sık platformu takip ederek indirim yakalamaya çalışıyor. Bu kez indirim yapılmasının sebebi Cadılar Bayramı! 

    Daha ilk günden Prey, Outlast, Alien Isolation gibi son yılların en sağlam yapımlarına ciddi fiyat indirimleri yapıyor. İşin güzel yanıysa, her ne kadar tematik bir indirim dönemi olursa olsun, Steam bünyesindeki oyunları birçoğu bu indirimlerden etkileniyor. İndirimler 3 ana kategori olarak kendi özel sayfalarında ayrılıyorlar. İlk bölümde korku oyunları bizlere sunulurken, ikinci kategoride ise VR korku oyunları yer alıyor. Son bölümdeyse korku filmleri için güzel bir alan ayrılmış.

    Steamde büyük indirimler var... Dikkat

    İndirimler 1 Kasım‘da Türkiye saati ile 20:00’da sona erecek.

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