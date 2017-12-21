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    Steam yılbaşı (kış) indirimleri için son gün ne zaman? Steam indirimli oyunları hangileri?

    Hürriyet Haber
    21.12.2017 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Steam oyunlarında kış indirimleri 21 Aralık itibariyle başladı.Başlayan kış indirimleriyle birlikte başta popüler ve yeni çıkan oyunlar da olmak üzere birçok oyunda yüksek indirim oranları uygulandı. Peki Steam yılbaşı (kış) indirimleri ne zamana kadar devam edecek? Steam indirimli oyunları hangileri?

    Dünyanın en büyük oyun platformlarında arasında olan Steam'in yılbaşı indirimleri için araştırmalar başladı. En son Black Friday (Kara Cuma) ile önemli fırsatlar sunan Steam, yılbaşı öncesinde de pek çok oyununda indirime gidecek. Peki Steam yılbaşı (kış) indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Steam indirimli oyunları hangileri? İşte tüm detaylar!

    Steam, yılbaşı öncesinde de yüzleri güldürmeye hazırlanıyor. Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşının hemen öncesinde Steam Kış İndirimleri başlayacak. 4 büyük indirim döneminden birisi olan kış indirimleri, Sonbahar veya Kara Cuma indirimlerine göre daha kapsamlı. Yaz indirimleri ile eşdeğer büyüklükte yapılan kış indirimlerinde oyunlarda %80'a varan indirimler oyunculara sunulacak.

    21 Aralık’ta yani bugün başlayacak olan indirimler, 4 Ocak'ta sonlanacak.

    HANGİ OYUNLAR İNDİRİMLİ OLACAK?

    İndirim dönemi kapsamında, Hellblade, Inside, Shadow of War, Metal Gear Solid serisi, Counter-Strike Global Offensive gibi binlerce %90'lara varan indirimlerle sunuldu. 21 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında sürecek olan Steam'in kış indirimleri döneminde, her gün bir yılın oyunu adayı sunulacak ve kullanıcılar oy verecek. İndirimleri başladığı ilk günde yani bugünün ilk oyun adayı ise "tercihler Önemlidir". 

     

     

    Etiketler: Steam yılbaşı indirimleri , steam indirimleri
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