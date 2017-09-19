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    Hürriyet >Teknoloji>Steam sonunda bunu da başardı, 15 milyonu devirdi!

    Steam sonunda bunu da başardı, 15 milyonu devirdi!

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:51

    Steam, 15 milyon eşzamanlı kullanıcı barajını aşmayı başardı!

    Valve'in popüler oyun platformu Steam, ilk kez 15 milyon eşzamanlı kullanıcıyı barındırarak 14 yıllık yayın hayatında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bunun başarının en büyük faktörü, kuşkusuz büyük ilgi uyandıran PlayerUnknown's Battlegrounds oldu. Daha önce benzeri görülmemiş şekilde aynı anda 1.3 milyon eşzamanlı kullanıcıyı geçen PlayerUnknown Battlegrounds, Steam'in 15 milyona erişmesinin önemli adımını oluşturuyor. En çok eşzamanlı kullanıcı unvanı daha önce Dota 2'ye aitti. Dota 2, 1.295.114 eşzamanlı çevrimiçi oyuncu sayısına ulaşmıştı.

    Steam'in daha önceki kilometre taşlarından önemli biri, 2012'de 6 milyon eşzamanlı kullanıcı olmuştu. Aynı zamanda 2014 yılında 75 milyon aktif kullanıcı hesabına ulaşan Steam, bakalım bir sonraki başarısını hangi oyuna borçlu olacak.

    Son dönemde büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan PlayerUnknown's Battlegrounds, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunu. Oyunda 100'e yakın oyuncu paraşütlerle bir adaya düşüyor. Belirli bir süre sonunda daralmaya başlayan bir çemberin dışında kalan oyuncular ölürken, çemberin içinde olan oyuncuları da diğer oyuncularla mücadele edecekleri bir savaş bekliyor. Her bir oyuncunun hedefi, ölmeden en sona kalan oyuncu olmak.

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    Etiketler: steam , oyun , dota 2
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