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    Steam kullanım oranı Windows 7'de yükseliyor

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 07:33 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 07:33

    Genel kullanım oranlarındaki düşüşün aksine Windows 7, PC oyuncuları arasında tekrar yükselmeye başladı!

    Geçtiğimiz ay Steam kullanıcı tabanında Windows 10 kullanımının az da olsa düştüğünü ve %51.23'ten %50.49'a gerilediğini görmüştük. Bu ay ise Microsoft'un en son işletim sistemi kaybettiği oranın bir kısmını geri kazansa da, kullanıcı tabanı duraklamış gibi görünüyor.

    Steam aylık donanım raporuna göre (sadece gönüllü kullanıcıların verileri dahilinde) Ağustos 2017 tarihinde Windows 10 %50.66'ya yükseldi. Ancak bu büyük ihtimalle önemsiz bir tırmanış çünkü anketin hata payından düşük bir yükseliş söz konusu. Kullanıcıların %50.03'ü işletim sisteminin 64-bit sürümünü kullanırken, %0.63'ü ise 32-bit sürümünü kullanıyor.

    Steam kullanım oranı Windows 7de yükseliyor

    Diğer bir yandan, Windows 7, genel kullanım oranlarının aksine Steam kullanıcıları arasında yükselmeye devam etti ve %36.99'dan %38.13'e tırmandı. Diğer tüm Windows sürümleri geçen ay olduğu gibi düşmeye devam ediyor, ancak toplam Windows kullanıcısı sayısı %96.30'a yükseldi.

    Apple'ın macOS'u ve Linux ise hata payı dahilinde değişimlere uğradı ve sırasıyla %3.03 ve %0.63 oranlarına sahipler.

    chip.com.tr'nin haberine göre donanım değerleri de 8GB bellek, tek monitör için 1920x1080 ve çift monitör için 3840x1080 en yaygın değerler olmaya devam ediyor.

    Hatırlatma: bu verilerin Steam'in isteğe bağlı kullanıcı anketlerine bağlı olduğunu ve gerçek durumu tam olarak yansıtmayabileceğini unutmamak gerek.

    Etiketler: steam , oyun , windows 7 , windows 10 , işletim sistemi
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