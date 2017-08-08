Steam kullanıcıları her saniye mantar gibi çoğalıyor!

Seattle’da gerçekleşen Casual Connect konferansı dahilinde Valve çalışanı Tom Giardino, Ocak 2016 tarihinden itibaren Steam içerisinde ilk defa alışveriş yapan kullanıcı sayısının 27 milyon artış gösterdiğini ve her gün yaklaşık olarak 14 milyon eş zamanlı olarak kullanıcıya hizmet ulaştırdıklarını ifade etti.

Steam, aynı zamanda 33 milyon aktif günlük kullanıcı ve 67 milyon aktif aylık kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Sony tarafından paylaşılan rakamlara göre ise Playstation Network aylık 70 milyon, Xbox Live ise 53 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Team Fortress 2, DOTA 2 ve counter strike Global Offensive satışları üzerinden Valve’nin elde ettiği gelirler, Steam’in en büyük kaynağını oluşturuyor.