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    Steam kullanıcıları her saniye mantar gibi çoğalıyor!

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 07:56Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:56

    Steam, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Sadece Ocak 2017’den bu yana Steam'de 27 milyon satış yapılmadı. Ayrıca platform üzerinde aylık ortalama olarak 1.5 milyon satış gerçekleştiriliyor.

    Seattle’da gerçekleşen Casual Connect konferansı dahilinde Valve çalışanı Tom Giardino, Ocak 2016 tarihinden itibaren Steam içerisinde ilk defa alışveriş yapan kullanıcı sayısının 27 milyon artış gösterdiğini ve her gün yaklaşık olarak 14 milyon eş zamanlı olarak kullanıcıya hizmet ulaştırdıklarını ifade etti.

    Steam, aynı zamanda 33 milyon aktif günlük kullanıcı ve 67 milyon aktif aylık kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Sony tarafından paylaşılan rakamlara göre ise Playstation Network aylık 70 milyon, Xbox Live ise 53 milyon aktif kullanıcıya sahip.

    Team Fortress 2, DOTA 2 ve counter strike Global Offensive satışları üzerinden Valve’nin elde ettiği gelirler, Steam’in en büyük kaynağını oluşturuyor.

    Etiketler: steam , kullanıcı , oyun
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