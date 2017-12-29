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    Steam Kış İndirimleri'nde fiyatı en çok düşen oyunlar!

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Steam, geçtiğimiz günlerde Steam Kış İndirimleri'ne başlamıştı. Ayrıca firma, Black Friday yani Kara Cuma indirimlerinde de %90'lara varan indirimlerle gündeme gelmişti. Peki Steam Kış İndirimleri'nde fiyatı en çok düşen oyunlar neler?

    Steam, oyun üretici ve dağıtıcı bir firma olarak yer alıyor. Ayrıca oyun servisi, yılın belirli zamanlarında indirim günleriyle kullanıcılarına sürprizler yapıyor. Şirket, şimdi de Steam Kış İndirimleri'ne başladı. 21 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında sürecek olan Steam Kış İndirimleri'nde, Hellblade, Inside, Shadow of War, Metal Gear Solid serisi, Counter-Strike Global Offensive ve daha birçok oyun, %90'lara varan indirimlerle Steam mağazalarında kullanıcılarını bekliyor. Peki bu oyunlar neler? Şu an ne kadarlar? 

    Counter-Strike: Global Offensive: 16.08 TL 

    Grand Theft Auto V: 71.60 TL

    Call of Duty: WW2: 173TL

    H1Z1: 7.75TL

    Football Manager 2018: 89.25 TL

    Euro Truck Simulator 2 Christmas Special: 104.7 TL

    Assassin's Creed Origins - Gold Edition: 209.30 TL

    PRO EVOLUTION SOCCER 2018 (PES 2018): 99.50 TL

    Steam Kış İndirimlerinde fiyatı en çok düşen oyunlar

    Tekken 7: 75TL

    NBA 2K18 Legend Edition: 204.00 TL

    Shadow of War: 125TL

    The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition: 29.99 TL

    Prey: 58TL

    Hellblade: Senua’s Sacrifice: 36.75TL

    Dark Souls 3: 44.75 TL

    Sid Meier’s Civilization V: 12.25 TL

    Steam Kış İndirimlerinde fiyatı en çok düşen oyunlar

    The Long Dark: 13.75 TL

    Quantum Break: 14.75 TL

    Borderlands 2 Game of The Year: 12.98 TL

    Valve Complate Pack: 27.91 TL

    Age of Empires Legacy Bundle: 30.20 TL

    Just Cause 3: 11.25 TL

    Total War: Attila: 20 TL

     

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