Steam Kış İndirimleri'nde fiyatı en çok düşen oyunlar!

Steam, oyun üretici ve dağıtıcı bir firma olarak yer alıyor. Ayrıca oyun servisi, yılın belirli zamanlarında indirim günleriyle kullanıcılarına sürprizler yapıyor. Şirket, şimdi de Steam Kış İndirimleri'ne başladı. 21 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında sürecek olan Steam Kış İndirimleri'nde, Hellblade, Inside, Shadow of War, Metal Gear Solid serisi, Counter-Strike Global Offensive ve daha birçok oyun, %90'lara varan indirimlerle Steam mağazalarında kullanıcılarını bekliyor. Peki bu oyunlar neler? Şu an ne kadarlar?

Counter-Strike: Global Offensive: 16.08 TL

Grand Theft Auto V: 71.60 TL

Call of Duty: WW2: 173TL

H1Z1: 7.75TL

Football Manager 2018: 89.25 TL

Euro Truck Simulator 2 Christmas Special: 104.7 TL

Assassin's Creed Origins - Gold Edition: 209.30 TL

PRO EVOLUTION SOCCER 2018 (PES 2018): 99.50 TL

Tekken 7: 75TL

NBA 2K18 Legend Edition: 204.00 TL

Shadow of War: 125TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition: 29.99 TL

Prey: 58TL

Hellblade: Senua’s Sacrifice: 36.75TL

Dark Souls 3: 44.75 TL

Sid Meier’s Civilization V: 12.25 TL

The Long Dark: 13.75 TL

Quantum Break: 14.75 TL

Borderlands 2 Game of The Year: 12.98 TL

Valve Complate Pack: 27.91 TL

Age of Empires Legacy Bundle: 30.20 TL

Just Cause 3: 11.25 TL

Total War: Attila: 20 TL